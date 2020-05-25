Değerli okurlar Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Bu bayramı sevdiklerimizden uzak bir şekilde buruk geçiriyoruz. Her bayram yaşattığımız birçok geleneği bu bayram ne yazık ki yaşatamıyoruz. Yıllardır büyüklerimizin “nerede o eski bayramlar” diye yakınışlarını duyardık. Sanırım bu bayram bu söz kendini daha fazla hissettirdi. Bizler dahi nerede o eski bayramlar der olduk. Her şerde bir hayır vardır. Sanırım korona virüsünün bizlere öğreteceği daha çok şey var.

Bu bayramda da salgın; memleketimizden, sevdiklerimizden, gelenek ve göreneklerimizden uzak kalmayı öğretti. Umarım herkes yaşanan şu süreçten kendisine bir pay çıkarır ve evlerimize hapsolduğumuz şu süreçte kendisini sorgulama fırsatı yakalar. Yakalar da inşallah birçok şeyin kıymetini bilir, anlar. Olağan günlük yaşamın dışında yaşanan her gün bizlere ders olsun. Ders olsun da kaybettiğimiz bazı değerlerin farkına varalım.

En azından bu bayram nefret ve öteki söylemlerini bırakalım. Kalp kırmayalım, kırılmayalım. Bayramı o eski bayramlar tadında yaşayalım.

Sağlıcakla kalın. İyi bayramlar.