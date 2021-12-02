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Dolar, euro ve altında yükseliş

Yatırımcılar ve vatandaşlar dalgalanmalar yaşayan doları yakından takip ediyor. Hafta başından beri yükselişini sürdüren dolar 13, euro ise 15 TL'nin üzerinde seyrediyor.
Dolar, euro ve altında yükseliş

 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevinden istifa ederek yerine yardımcısı Nureddin Nebati'nin atandığı haberinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası gözler döviz kurlarına çevrilmişti.

Dün Merkez Bankası'nın doğrudan müdahalesiyle 12,40'lara kadar gerileyen döviz kurları, tekrar yükselişe geçmiş durumda.

Saat 08:25 itibariyle dolar 13, euro ise 15 TL'nin üzerinde seyrediyor.

2 ARALIK 2021 DÖVİZ KURLARI

Dolar: 13,47

Euro:15,29

Gram altın: 770

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