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Dolar ve Euroda son durum

Dolar yeni güne 7.93, Euro ise 9.39 liradan başladı. Dolar sabah saatlerinde 7.95 lirayı aştı.
Dolar ve Euroda son durum

Dün 7.80 civarında seyreden dolar/TL Merkez Bankası'nın beklentilerin aksine faiz artırmayıp, politika faizini sabit tutmasıyla 7.97'yi aşarak rekor kırdı. Ardından 7.93'e geriledi.

Dolar yeni güne 7.93, Euro ise 9.39 liradan başladı. Dolar sabah saatlerinde 7.95 lirayı aştı.

Bugün yurtiçinde piyasaları etkileyecek bir veri açıklanmayacak. Dünyada ise ABD seçimleri ve koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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