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Dolarda günün ilk rakamları

Bir süredir yükseliş trendinde seyreden dolar/TL kuru yeniden düşüşe geçti. Peki, dolar/TL kuru güne nasıl başladı. Dolar/TL 5,95 ile dün 20 günün en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 5,94 lira seviyelerinde güne başladı.
Dolarda günün ilk rakamları

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9470 liradan, avro 6,5580 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,9450 liradan alınan dolar, 5,9470 liradan satılıyor. 6,5560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5580 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9510 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5630 lira olmuştu.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dolar/TL 5,9572 ile dün 20 günün en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün bankalararası piyasada 5,9466 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri, tüketici güveni ve Richmond Fed İmalat Endeksi'nin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 120.000 puanın altına inmesi durumunda 117.100 puanın destek olarak öne çıkacağını aktaran analistler, 124.500'ün orta vadeli görünüm açısından önemli direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

16.30 ABD, aralık ayı dayanıklı tüketim malları siparişleri

17.00 ABD, nisan ayı Conference Board Tüketici Güveni

18.00 ABD, ocak ayı Richmond Fed İmalat Endeksi

DOLARDA SON DURUM NE?

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,9450'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 6,5555'ten, sterlin/TL yüzde 0,05 düşüşle 7,7590'tan satılıyor.

Avro/dolar paritesi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1,10'un hemen üzerinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise dün yaklaşık 2 ayın zirvesi olan 98,4'ü görmesinin ardından şu dakikalarda düşüşle 97,9 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar, önceki kapanışın hemen altında 1,3050 seviyesinde bulunuyor.

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