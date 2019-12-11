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Düğmeye basıldı: Özel okullara koruma kalkanı

Özel okul açmak isteyen, bankaya teminat gösterecek. Eğer kurum ekonomik sıkıntıya düşerse gösterilen bu teminatlar devreye sokulacak. Böylece öğrenci ve öğretmenlerin mağduriyetinin önüne geçilecek.
Düğmeye basıldı: Özel okullara koruma kalkanı

İstanbul Şehir Üniversitesinin borçlarını ödeyememesi ve özel bir okulun yaşadığı ekonomik sıkıntı sebebiyle başlayan tartışmalardan sonra hükûmet, vakıf üniversiteleri ve özel okullarla ilgili yeni koruma önlemleri getirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda uzun zamandır tartışılan ancak henüz kanuni düzenlemesi yapılmayan, özel okul açılması için teminat şartı getirilmesi uygulaması hayata geçirilecek. Özel okul açmak isteyen, öğrenci kapasitesi esas alınarak bankaya teminat gösterecek. Eğer okul ekonomik sıkıntıya düşerse gösterilen bu teminatlar devreye sokulacak, öğrenci ve öğretmenlerin mağduriyetinin önüne geçilecek. Kapanma durumundaki kurumlarda öğrencilerin mağdur olmaması ve eğitimin kesintiye uğramaması için Millî Eğitim Bakanlığının okulun yönetimini devralması veya kayyum atanması da amaçlanıyor.

ŞEHİR ÜNİVERSİTESİNE ÇÖZÜM

Şehir Üniversitesinin hami üniversite olarak Marmara Üniversitesi tarafından devralınacağının açıklanmasından sonra, borçların da bu üniversite tarafından ödeneceği belirtilmişti. Ancak, yasalardan kaynaklanan boşluk sebebiyle Marmara Üniversitesinin Şehir Üniversitesini yine ilgili vakfa devretmesi gerekiyor. AK Parti’nin geçen hafta yapılan MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan bu duruma dikkat çekerek “Borçları ile birlikte üniversite Marmara Üniversitesine devredilecek. Ancak kanunda açık olmayan bir hüküm var. Borçlarının ödenmesinden sonra Şehir Üniversitesi geri alabiliyormuş. Devlet hem borçlarını ödeyecek hem de sonra üniversiteyi geri verecek. Böyle bir şey olmaz. O sebeple kanuni bir düzenleme yapılacak. Borçlar ödendikten sonra üniversitelerin vakıf tarafından geri alınmasının önü kapatılacak” demişti. Erdoğan, bu konuda çalışma yapılması ve gerekirse kanuni düzenlemenin Meclis gündemine getirilmesi için kurmaylarına talimat verdi.

Türkiye Gazetesi

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