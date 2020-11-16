Düşene Tekrar Vurmak

“Bülbülün çektiği dili belasıdır” demiş atalarımız. Ne güzel de söylemişler. Tam gazetecilere göre. Olumsuz bir şey gördün mü konuşmadan duramazlar. Tabi bazılarına bu bülbül sesi, bazılarına da karga sesi gelebilir. Herkes işine gelen taraftan anlar ya lafı neyse…

Dün haber sitelerine bir haber düştü. Bursa İnegöl’de evi yanan bir kişiye maskesiz bir şekilde yanan evini izlediği için 900 TL para cezası kesilmiş. Biraz garip geldi haber. Detaylara baktığınızda, evi yanan adam başka bir yerdeymiş, evinin yandığını duyunca koşa koşa gelmiş. Tabi o telaşla belki yanına almayı unuttu, belki de hiç takmıyordu bilemiyoruz. Ama en azından bir tolerans gösterilemez miydi? diye sormadan edemiyorum. Sonuçta mal canın yongası derler. Düşene tekrar vurmanın da pek bir manası yok.

Formula 1

Dünya’nın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1, dokuz yıl aranın ardından İstanbul’da başladı. Pilotların çok sevdiği pistlerden birisi İstanbul. Birçoğu yeni rekorlar kırma umuduyla hevesli bir şekilde gelmiş. Ama pisti görünce hemen hemen hepsi hayal kırıklığına uğramış. Çünkü piste yeni asfalt atıldı. Üstüne bir de yağmur yağınca, pilotlar sanki buzun üstünde yarışıyor gibi oldular. Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton, tepkisini gizlemeyerek “Resmen rezalet” dedi. Milyonlar harcayacağına sadece temizleseydiniz, yeterliydi tepkileri geldi. Motor Sporları Federasyonu, pistin yenilenmesine gerek olmadığını, birkaç bakım ile yarışa hazır hale getirilebileceğini söylemiş. Ama Ulaştırma Bakanlığı pisti yenilemiş. Ortaya da böyle bir tablo çıktı. Sanırım Ulaştırma Bakanlığı ilk defa bir yeri yenilediği için eleştiri almıştır. Demek ki neymiş, bin bilsen de bir bilene danışacakmışsın.

TRT Futbol

Bildiğim kadarıyla onlarca spor dalı var. Türkiye’de ise sanırım bir tane. Adı da “futbol.” Hepimizin çok iyi bildiği bir spor dalı. Özellikle kamu televizyonunda sabahtan akşama kadar bu konuşuluyor. TRTSpor’u ne zaman açarsanız açın futbol konuşuluyor. Başka spor dalı göremiyorsunuz. Sanki 83 milyon tek bir spor dalıyla ilgileniyor! Sayın yöneticiler en azından kanalın adını TRTFutbol olarak değiştirin de herkes ne izlediğini bilsin…