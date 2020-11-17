Zaferden Değil Seferden Sorumluyuz

Kuşatma altındayız. Sistem tarafından serbest bırakılan faizi, zinası, içkisi ve daha nesi ve nesi tabancasını çekmiş, bir milletin özüne vuruyor da vuruyor. Dört yanımızdan kan akıyor ama ne gözlerimiz görüyor, ne idrak edebiliyoruz.

Görmek sadece maddeyi görmek midir ki böylesine kör olduk? İnsan acıyı, tehlikeyi ve küfrün pisliğini göremez mi?

İnsan, bir milletin, bir ümmetin sessiz çığlığını duyamaz mı?

Modasına, malına, mülküne ve telaşına kandığımız şu dünya hayatı bütün hassasiyetlerimizi mi alıp götürdü?

Yoksa horlanmaktan farklı görünmekten mi korkuyoruz da imanımız için mücadele etmiyoruz?

Hz. İbrahim’in ateşine su götüren karıncayı hatırlayın! O koca ateşe ne yapacaksın denildiğinde hiç olmazsa safım belli olsun demişti.

Biz bu kadar büyük ve adi bir ateş varken, bir neslin imanı yanarken bir karınca dahi olamayacak mıyız?

Allah’ın kitabına, peygamberine (s.a.v) küfrediyorlar. Allah’ın şeriatını, Resul’ün (sallallahu aleyhi ve sellem) sünnetini hor görüyorlar. Cihadı canilik olarak gösteriyorlar. Faiz ortalıkta kol geziyor. İçki ellerden düşmüyor. Zina onur nişanesi olmuş gurur duyuluyor. Hadislerle dalga geçiliyor. Moda adı altında tesettüre darbe vuruluyor. Helal kazanç enayilik haram kazanç uyanıklık olmuş, hâller görünürde zevkten dört köşe hakikatte perişan olmuş. Yalan dilin bir parçası, gıybet ağızlara yuva yapmış. Kimisi işinin, kimisi zevkinin, kimisi paranın, kimisi diplomanın kölesi olmuş da İslâm’ın hâli umurunda bile değil.

Hangi yüzle ölümle yüzleşmeye hazırız. Ölüm her nefeste bize yaklaşırken, nasıl hesap vereceğiz?

Cenabı Hakk’a ne diyeceğiz?

Resulullah bize “bana küfredilirken ne yaptınız?” dediğinizde ne cevap vereceğiz.

Zaferden değil ama seferden sorumluyuz. Sefer bizden zafer Cenabı Hakk’tandır. Biz küfrün her türlüsüne savaş açacağız. Müslüman mintanı giymiş İslamı içerden tahrip etmeye çalışan müptezellerle mücadele edeceğiz.

Hak ile Batılın savaşında safımızı belli edeceğiz ki kulluk makamına yakışalım.

Din hocalara gönderilmedi. Din hepimizin dini. Hepimiz de dinimizden sorumluyuz.

Her fırsatta bize köpekçe saldıran Küfür alemiyle de Efendimiz’e postacı muamelesi yapan hadis inkarcıları ile de sahabeye küfreden Şia ile de evliyaya dil uzatan selefi-vahabi ile de, İslâm’ın gözüyle çağa bakmak yerine çağın gözüyle İslâm’a bakıp modern ve ılımlı İslâm safsatası uyduran reformistler ile de kavgamız var.

Mücadeleden kaçanları mahşerde affetmeyeceğiz...

İlayikelimetullah için Nizamı Alem davamızda çocuk yaşta ettiğimiz yemin gibi;

Kaçanlardan olmayacağız,

Satanlardan olmayacağız,

Korkanlardan olmayacağız!

Zafer inananların, istikbal İslâm’ındır!

Hayırla kalın, Allah’a emanet olun, dua eder dua bekleriz.