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E-Devlet'ten 'dini soru sor'

E-Devlet üzerinden Diyanet İşleri’nin ‘Dini Soru Sor’ sayfasına girerek, dini konularla ilgili merak edilen tüm sorular anında cevaplanıyor.  
E-Devlet'ten 'dini soru sor'

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Alo Fetva" hattının kapatılmasının ardından vatandaşların dini konulardaki sorularını e-Devlet üzerinden yanıtlamaya bul yıl da devam ediyor. E-Devlet’e eklenen 'Dini Soru Sor' bölümünü tıklayanlar, dini konularda merak ettiği tüm sorulara yanıt buluyor. 

DİYANET İŞBİRLİĞİ İLE HİZMETE SUNULUYOR

‘Dini Soru Sor’ hizmeti Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle e-Devlet altyapısı üzerinden sunuluyor. İlgili bölümüne tıklayan kullanıcıların karşısına, “Bu hizmeti kullanarak TC Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’na sormuş olduğunuz tüm soruları listeleyebilir, dilerseniz ‘Yeni Soru Sor’ düğmesine basarak yeni bir dini soru sorabilirsiniz” ifadeleri çıkıyor.

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TÜM DİNİ KELİMELER ARATILABİLİYOR

‘Dini Soru Arama’ bölümünün altındaki ‘Soru Arama Metni’ bölümünden aramak istenilen kelime yazılarak sorgulama yapılabiliyor. En az bir kelime ve minimum 3 harf olarak arama gerçekleştiriliyor. Adak ve yemin, ahlak, aile hayatı, inanç, hurafeler, dinler, dua ve zikir, hac, umre, Hz. Peygamber, kadınlara özel, Kuran-ı Kerim, kurban, mezhepler, miras ve vasiyet, namaz, oruç, sosyal hayat, taharet, tasavvuf, ticari hayat, tıp ve sağlık, vakıf, yiyecek ve içecekler, zekât ve sadaka gibi pek çok dini konu sorgulanabiliyor. Aranan dini sorular ile ilgili birçok farklı yanıt anında listeleniyor. Kullanıcılar, anında merak ettiği soruyu öğrenme fırsatı yakalıyor. 

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

Gazeteilksayfa.com

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