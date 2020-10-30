Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 12 ölü, 607 yaralı

Seferihisar açıklarında saat 14.51’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem İzmir’de 17 binanın hasar görmesine neden oldu. AFAD'dan son yapılan açıklamada yaralı sayısının 607'ye yükseldiği bildirildi.

Bayraklı ilçesinde de tamamen çöken Rızabey Apartmanı’nda ise enkaz altında yaklaşık 60 kişinin olduğu belirtilmişti. Ekipler arama- kurtarma çalışmalarına devam ederken, enkaz altından seslerin gelmeye devam ettiği öğrenildi. Aralıklı olarak enkaz altından kurtarılan insanlar çıkıyor. Bayraklı ilçesinin Manavkuyu Mahallesi’nde bulunan 8 katlı Rızabey Apartmanı, deprem sonrasında tamamen çöktü. Deprem Bayraklı ilçesindeki binaları yoğun olarak etkiledi. Rızabey Apartmanı’nda da, depremin meydana geldiği 14.51’den beri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Toplamda 6 kişinin vefat ettiği öğrenildi. AKUT ekipleri, enkaz altından sesler duyuyor. Binanın üzerindeki tuğlalar ve eşyalar boşaltılarak, enkaz altında hala nefes almaya devam eden kişilere ulaşılmaya çalışılıyor. Öte yandan, yakınlarının enkaz altında kaldığını öğrenen kişiler, binanın çevresinde umutla akrabalarının hayatta olduğunu görmeyi bekliyor. Apartmanı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ziyaret etti. Bakan Kurum ve Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "En az hasarla atlatmak için bütün ekiplerimizle birlikte buradayız. İçeride sağ kalan vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Çok hummalı bir çalışma var. Devletimizin bütün ekipleri bütün gücüyle burada. Vatandaşımız rahat olsun, elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımız arabayla yola çıkmasınlar. Ambulansların hareketini engelliyorlar. AFAD çalışıyor. İnşallah en az hasarla atlatırız" dedi.

170 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI, YARALI SAYISI 607'YE YÜKSELDİ

AFAD'dan İzmir'deki depreme ilişkin son yapılan açıklamada ise deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 21 olmak üzere, toplam 170 artçı sarsıntı yaşandığı bildirildi. Açıklamada, "SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 607 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir'de yıkılan ve hasar gören 17 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.