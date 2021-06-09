Atam Fatih’in emaneti Ayasofya camiden müzeye dönüşmesi atamı ve inananları çok üzmelerine rağmen azmin, çalışmanın, didinmenin, gayretin sonunda Allah cami olarak tekrar açılmayı milletimize nasip etti. Dedem Fatih ruhun şad olsun.

Yüz elli yıllık hayalimiz olan her kesim için önemli taksim’e kilise vs. yapılırken rüyalarımızı süsleyen taksime cami de yapıldı. Bugünleri gösteren rabbimize şükürler olsun. Gayret ve emeği geçenlere şükranlarımızı arz ediyoruz.

Komutan Selahattin EYYUBİ başına siyah sarık sarmış, Kudüs feth edilinceye kadar gülmeyeceğim demiştir. Sonunda kefenini giyip ordusunun başına geçen atamız Selahattin EYYUBİ’ ye rabbim Kudüs’ü almayı nasip etmiş. Onun için mutlaka hedefimiz olsun kefenini giyen Allah’a adanmış büyük komutan seni unutmadık, unutmayacağız. Kudüs emanetin, yüreğimizi sızlatıyor. Kudüs bugün ağlıyor. İşgal altındadır. Ulu hakan Abdülhamit HAN: ‘’Mekke Allah’ın haremidir, Medine Resulullah’ın haremidir.’’ demiştir. Canı bir tarafa Kudüs bir tarafa diyerek bir taş parçası bile vermemiştir. Mekanı cennet olsun.

Müslümanların isteği Kudüs’ün bağımsızlığıdır. Gayret ve dua Kudüs içindir. Kudüs’ün bağımsızlığı, mazlumların kurtuluşunu Allah’ım Müslümanlara, bütün insanlığa nasip eyle.

Ayasofya’nın açılışını, taksime camiyi nasip eden Allaha şükrediyoruz. Kudüs’ü de bekliyoruz. Filistin’de yapılanlar yürekleri parçalıyor. Mazlumların gözyaşı ve ahı arşa yükseldi. Gözünü, kulağını, ağzını kapatan Dünya, Uluslararası kuruluşlar, insan hakları vs. mazlumlara sırtını dönmüş, çığlıkları duymazlıktan, görmemezlikten geliyor. Dünyanın yönü bize doğrudur.

Acil yapılması gereken savunma sanayi gibi önemli, belki de daha da önemli EĞİTİM, EĞİTİM, EĞİTİM….Neslimizi, evlatlarımızı yetiştiren bütün kurumlar yerli ve milli eğitime geçilmelidir. Tarihimizi bize ait değerlerimizi ele alan, lider örnek insanları yetişen, aydın yolunu açan eğitim istiyoruz.

Umursamayan, ilgilenmeyen yerli ve milli heyecanını yitirmiş, sanal dünyanın tutsağı, yeme, içme, eğlenmeden başka hiçbir şeyle ilgilenmeyen beynini kiraya vermiş farkında olmayan gençliği kurtarmalıyız.

Durmadan yorulmayan hedeflerine azimle yürüyen dik duran, dinlenmeyen örnek nesil istiyoruz.

Değerleri ile alay eden o o gündür bu başka gündür diyen. Çırpındıkça çırpınan, düşmanlarının örnek alınması istenen çırpındıkça çırpınan neslimizi aydınlatan yerli Milli Eğitime el atmalıyız.

Bir başka geçmişte düşmanlık yapmış. Bugün vatanımın aleyhinde, milletimin parçalanmasında çalışan ülkeleri örnek almamız onlar gibi olmamız tarihimizi, atalarımızı, geçmişimizi inkar ettirmek ortada bırakıp evlatlarımızı ortada bırakan eğitim yerine dostunu bilen dost olan, düşmanını bilen alet olmayan, değerlerine bağlı yaşayan nesli yetiştiren yerli ve milli eğitim istiyoruz.

15 Temmuz destanı gibi vatansa gerisi teferruat diyen, bayrağını indirtmeyen, ezanı susturtmayan örnek nesil için yavrularımızı bugün eğiten, geleceğe hazırlayan, lider, aydın, çözüm üreten, dostunu düşmanını iyi bilen lider ülkeyi taşıyan yeni dünyada yerli ve milli eğitimin değerlerin yetiştirdiği insanların üzerinden gelecek yükselecektir.