Şikâyetim var

Allah kimseyi bankalar ile telefon operatörlerinin eline düşürmesin!

Düşerseniz vay halinize.

Hani derler ya “paramla rezil oldum” şimdi tam ona benzer yaşadığım bir olayı anlatacağım.

Uzun yıllardır faturalı hat kullanıyordum. Faturalı hatlarda taahhüt edilen fiyattan farklı rakamlar faturaya yansıyınca ‘kontörlü hatta geçeyim bir de onu deneyim’ dedim.

Geçtiğimiz yıl operatör değişikliği yaptım. Türk Telekom’dan Vodefone’nun faturasız hattına geçiş yaptım.

Geçiş esnasında yasal olmamasına rağmen benden cayma bedeli cezası alındı. Bunu sineye çektik…

Vodefone’nun faturasız hattını bir yıla yakındır kullanıyorum belki bir yılı bile geçmiştir tam hatırlamıyorum.

Bu operatörün ‘Yanımda’ adında bir uygulaması var. Bu uygulama üzerinden online olarak kendinize ‘kolay paket’ yani kontör attırabiliyorsunuz.

Ben de aylardır öyle yapıyordum. Bazen paketi yüklemenin son aşamasında bir hata veriyor ve ‘şu anda bir sorun oluştu daha sonra tekrar deneyiniz’ şeklinde bir uyarı yazısı karşıma çıkıyordu. Daha sonra tekrar yükleme işlemi yapıyordum.

Geçtiğimiz 26 Nisan’da yine ‘Yanımda’ uygulaması üzerinden İş Bankası kartımı kullanarak bir yükleme işlemi yaptım. Ancak sürekli karşılaştığım hatayla yine karşılaştım, aradan birkaç saat geçti yeniden denedim bu sefer yükleme işlemi başarılı oldu.

Daha sonra İş Bankası ekstrelerime bakarken hatalı işlemin parasının da banka tarafından kesildiğini fark ettim!

Ben pek çok kez aynı hatayla karşılaştım, hattıma paket yüklenmemesine rağmen paket tutarının kartımdan çekildiğini fark ettim.

Yani işin özeti benden haksız yere çok kez para çekilmiş!

Bunun üzerine Vodefone’un müşteri hizmetlerini aradım onlar dedi ki; hata bizde değil bankanızda. İş Bankası’nın müşteri hizmetlerini aradım onlar da dedi ki; hata bizde değil telefon operatörünüzde…

Birçok kez aradım. Her aradığımda iki kurum birbirini suçladı ve işin özeti ben mağdur kaldım.

“Osman Bey, bir mağduriyet olmuş biz çözelim hatanın kimde olduğunu anlayalım” diyen çıkmadı

Herkes bahaneyi karşı tarafa atarak tüketiciyi mağdur bırakmaya çalıştı.

İş Bankası’na şikayet oluşturdum bir ay geçti cevap yok!

Bu iki büyük kurumu huzurunuzda kınıyorum.

Kayıtlarda belli benim kaç kere yükleme yaptığım, almaya çalıştığım paketin hattıma yüklenip yüklenmediği… ama mağdur etmek farklı bir durum olsa gerek ilgilenen yok!

Buradan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na, Tüketici Hakem Heyetine bu iki firmayı şikayet ediyorum.

Siz siz olun bundan sonra dikkat edin. Siz de mağdur olmayın.