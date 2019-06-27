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EGO hatları ve ALO 153 sorunu

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Abdulkerim Solak

Teknolojinin hayatımıza girmesiyle beraber Ankara’da ALO 153 ve EGO cepte uygulaması sayesinde otobüs ve metro seferlerine rahatlıkla erişim sağlayabiliyoruz.

Ancak Mustafa Tuna ve Mansur Yavaş döneminde de görüyorum ki her gün milyonlarca insanın kullandığı ulaşım araçlarına erişim ne yazık ki ilgilenilmeyecek derecede hafife alınıyor.

Gündüz veya gece hiç fark yapmaz durak numaraları veya isimleri ile ALO 153 ve Ego cepte üzerinden sefer kontrolü ve otobüsün ne zaman durağa geleceği konusunda verimli bilgi alamıyoruz.

Bunu sadece ben değil binlerce vatandaşımız da dile getiriyor ancak iyileştirmeler ne yazık ki yapılamıyor ve hizmet sınıfta kalıyor.

Durak numarası üzerinden Ego cepte ile kontrol sağladığımda otobüs 3 dakika sonra bulunduğum durağa gelecek ancak 15 dakikadır veya bazı zamanlarda bu süre değişse dahi geç geliyor.

153 ile iletişime geçtiğimde otobüsün 10 veya 12 dakika gibi bir sürede bulunduğum durağa geleceğini belirtiyorlar.

3 dakika diye beklediğim otobüs veya metro aynı şekilde beni mağdur etmekte. Gece mesaisine gidecekler veya sabah mesaisine gidecek kişiler işlerine geç kalıyor ve bu sorun ne kadar bildirilse bile hiçbir geri dönüşüm yapılmamış durumda.
Belediyenin sadece park ve bahçe yapımıyla ilgilenmesi haricinde her ne kadar ufak gibi görünse bile ulaşıma erişim konusunda daha detaycı olması gerekmektedir. Çünkü her gün milyonlarca insan otobüs ve metro kullanıyor.

Şuan bu yazıyı 20 dakika mesafede bulunduğum evime 45 dakikada ulaştığım için dile getirme gereği duydum. Daha önce yazdığım yazılarımda da Ego seferlerinin iyileştirilebilmesini talep etmiştim.

Bu konular da yetkili isimlerle yaptığım görüşmelerde hak verdiler ancak hafife alındığını gördüm. Belediyenin bu şekilde hizmet standartlarını iyileştirebileceğini düşünüyorum. Bu konuda yeniden adım atılması için gerekli girişimlerin yapılmasının Ankara halkını değerli hissettirecektir biliyorum...

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