Mücadelesi gençlik için

Türkiye’mizin en büyük sorunu uyuşturucu olarak nitelendirilmeli; çünkü bu sorun maalesef ülkemize terör belasından daha fazla zarar vermekte.

Dünya genelinde 1990 yılında 46,5 milyon insan madde bağımlısı iken, 2016 yılında bu sayı 63,7 milyona yükselmiş. 1990 yılında dünya nüfusu 5 milyar 288 milyon iken 2016 yılında dünya nüfusu 7 milyar 444 milyon olmuştur. Dünya nüfusuna oranladığımız zaman 1990’da madde bağımlısı oranı 0,0088 iken 2016’da bu oran 0,0085’e gerilemiştir. Sayısal olarak artış gösteren madde bağımlılığı oransal olarak düşüş göstermektedir.

TÜRKİYE’DE İSE;

Türkiye’de ise 1990 yılında yaklaşık 381.200 kişi madde kullanırken, 2016 yılında bu sayı 664.906 kişiye yükselmiştir. Nüfusa oranladığımız zaman ise; 1990 yılında 0,0070 olan oran, 2016 yılında 0,0082’ye kadar çıkıyor.

Bu verileri okuduğumuzda devletimize çok büyük bir görev düştüğünü görüyor ve devlet yetkililerimize çağrıda bulunuyoruz.

LÜTFEN GENÇLERİMİZİ BU UYUŞTURUCU BELASINDAN KURTARIN!

Uyuşturucu, bizim büyük devlet olma yolundaki en büyük engellerden birisidir.

Büyük devlet olabilmek için proje üretip yerli ve milli mühendislere ihtiyacımız var.

Bu yerli mühendislerimiz için de genç bir nüfusa ihtiyacımız var.

Bu projeleri üretebilecek gençlerimizin bugün uyuşturucu ve kötü kullanılan sosyal medya ile verdiği imtihanı bir an önce başarıyla geçebilmesi için hepimizin taşın altına elini koyması gerekiyor.

Misal bu taşın altına eline koyanlardan bir tanesi, Dünya Çocuk ve Gençlik Derneği Başkanı Ercan Akpınar.

Ercan Başkan, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ciddi anlamda çalışmalar yapıyor ve madde bağımlısı gençlerimizi bu bataklıktan kurtarmak adına devlet, AMATEM ile ortak çalışarak yarınlarımıza sahip çıkıyor. Gece-gündüz demeden “gençlerimiz yeter ki kurtulsun” diye büyük uğraş veriyor.

Amacı ne makam ne de para! Uyuşturucu batağına düşen gençler tekrar hayata dönsün, onların gözlerindeki parlak ışığı tekrar görsün ona yetiyor da artıyor. İnanın Ercan Başkan gibiler artsa biz bu beladan da kurtuluruz.

Uyuşturucu, bağımlı ve gençlik dernekleri, Dünya Çocuk ve Gençlik Derneği’nin yaptığı bu çalışmalara katlı sunacak çalışmalarla gençlerimizi bu beladan kurtarma yolunda uğraş sergilemesi bizlerin en büyük temennisi olacaktır.

