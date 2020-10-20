  • BIST 1.210
  • Altın 484,383
  • Dolar 7,8553
  • Euro 9,2901
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 13 °C
»

EGO, online eğitime ağırlık verdi

EGO Genel Müdürlüğü pandemi süreci nedeniyle daha önce yüz yüze başlattığı hizmet içi eğitim programlarını online olarak sürdürüyor.
EGO, online eğitime ağırlık verdi

EGO Genel Müdürlüğü hizmet içi eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.
Pandemi süreci nedeniyle daha önce yüz yüze yapılan eğitimlere ara veren EGO Genel Müdürlüğü, ulaşım personelinin eğitimlerinin aksamaması için online eğitimlere ağırlık verdi. Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi iş birliğiyle ulaşım personeline 19 Ekim-20 Kasım tarihleri arasında online eğitim süreci hızlanacak.

toy_1777.jpg

VATANDAŞLA İLETİŞİMDEN ETKİLİ İLETİŞİME
Güz dönemi uzaktan eğitim programlarının 19 Ekim’de 255 personelin katılımıyla başladığını belirten EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, “Hizmet içi eğitim programlarımız COVID-19 salgını öncesinde şubat ayında yüz yüze başlamıştı. Yüz yüze başladığımız eğitimlere online olarak devam etme kararı aldık. Teknolojk altyapısı yeterli olmayan personel için de akıllı telefon ve bilgisayarlar dahil olmak üzere her türlü teknik desteği sağladık” dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisine bağlı eğitmenlerce ulaşım personeline; 19-23 Ekim tarihleri arasında “Etkili İletişim”, 9-13 Kasım tarihleri arasında “Vatandaşla İletişim”, 16-20 Kasım tarihleri arasında ise “Kurumsallık ve Görev Bilinci” başlıklı eğitimler verileceğini ifade eden Tekbudak, programa tüm EGO ulaşım personelinin katılımını hedeflediklerini söyledi.

toy_1763.jpg

ULAŞIMDA “AYIN ÇALIŞANI” SEÇİLECEK
Kurum kültürünün oluşturulmasının hem uzun soluklu hem de zahmetli bir iş olduğuna dikkat çeken Tekbudak, eğitimlerle personelin kendini tanımasına, güvenini tazelemesine ve belediye hizmetini vatandaşlara daha olumlu yansıtmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Başkent 153 ve diğer kanallardan ulaşımla ilgili gelen tüm istek ve şikayetleri titizlikle değerlendirdiklerini belirten EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, özellikle vatandaşların teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdiği, hakkında hiç şikayet olmayan, trafik kuralları ile iş sağlığı kurallarına uyan, trafikteki diğer araçlar başta olmak üzere yayalara ve yolculara saygılı ve güler yüzlü davranan ulaşım personeli içinden her ay “Ayın Çalışanı”nı seçmeyi planladıklarını açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Yıldız, muhtarlar gününde muhtarlarla bir araya geldi20 Ekim 2020 Salı 10:19
  • Aktaş'ta ihale müjdesi20 Ekim 2020 Salı 06:00
  • Haymana’da servislere şeffaf kabin20 Ekim 2020 Salı 05:31
  • Köşe bucak temizlik 20 Ekim 2020 Salı 04:33
  • Çiftçi ve üreticileri sevindirecek müjde20 Ekim 2020 Salı 03:32
  • Pursaklar’da Spora Dev Yatırım 20 Ekim 2020 Salı 02:35
  • Mamak Belediyesi’nin 2021 bütçesi onaylandı20 Ekim 2020 Salı 01:34
  • Başkan Yaşar, muhtarlarla kahvaltıda buluştu20 Ekim 2020 Salı 00:37
  • Hijyen desteği devam ediyor19 Ekim 2020 Pazartesi 06:00
  • ASKİ Genel Müdürü Öztürk'ten 'Tasarruf Uyarısı' geldi!19 Ekim 2020 Pazartesi 04:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti