Ekmek Evde Olur

MHP Lideri Bahçeli tarafından başlatılan askıda ekmek kampanyası herkes gibi benim de dikkatimi çekti.

Bahçeli’nin yapmış olduğu kampanyayı daha önce birkaç sivil toplum kuruluşu, zincir marketler ve mahalle arasında hizmet veren bakkallarda yapmıştı.

Ancak Bahçeli’nin yapmış olduğu kampanyası büyük yankı uyandırdı. Öyle ki pek çok kişi, sosyal medya hesapları üzerinden Bahçeli’ye tepki gösterdi.

Bazı çoğunluk ekmeğin askıda olmasına sebep olan kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi ve Bahçeli’yi Erdoğan’a destek vermesinden dolayı eleştirdi.

Ancak görüyoruz ki; Bahçeli kendisini eleştirenlere mayaları ve sicilleri bozuk ifadeleriyle yanıt verdi.

Bu oldukça ilginç bir durum olsa gerek. Partisinin adında da yer alan Milliyetçilik ifadelerine sığınması gereken ve eleştirilere hangi dilden olursa olsun olumlu yanıt vermesi beklenen Bahçeli sert çıkışlarıyla gündeme geldi.

Oysaki eleştiride bulunanların hemen hemen hepsi bu ülkenin vatandaşlarıydı bu noktada ise seçim sonrası ne değişti diyebiliriz...

Şahsen ben, Devlet Bahçeli’den askıda ekmek kampanyası başlatması yerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme yaparak ekmek fiyatlarına yönelik fikirlerini dile getirmesini beklerdim.

Bu sayede yapılacak görüşme sonrasında CB Külliyesi’nde fırın odaları ve un firmaları bunun yanı sıra çiftlere de söz hakkı verilebilecek bir toplantı yapılabilir ve fikirler özgürce sunulabilirdi.

Çünkü bakıldığında, 2020 yılı Türkiye Cumhuriyeti’nde askıda ekmek kampanyası hoş olmayan bir durum olarak tepki topluyor.

Böyle kampanyalar yapılabilir gayet hoş güzel ancak Türkiye ekonomisinin Avrupa ülkelerine oranla iyi olduğu söylentileri gölgesinde birkaç liralık ekmeği almakta zorlanan vatandaşlar için askıda ekmek kampanyası yapılması son derece ilginç görünüyor.