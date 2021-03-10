Ekmek Zammı Gibi Diğer Zamlara da İtiraz Edilmeli 

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, son 3 ay içinde yüzde 45 civarında una, yüzde 90 civarında da mayaya zam geldiğini, işçi maaşı ve diğer giderleri de hesaba katınca ekmeğe zam yapma kararı aldıklarını açıkladı.

Alnıaçık, "Bu şartlar altında fırıncılarımız para kazanmayı bırakın, zarar ediyordu" sözlerini üstüne basa basa ekledi.

Ankara'da 200 gram ekmeğe yüzde 16,6, diğer ekmek çeşitlerine ise gelen yüzde 33'lük zammın ardından Ankara Valiliği hemen devreye girdi.

Valilikçe ekmek zammına yönelik yapılan itiraz sonrası Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) gönderdiği tarife iptal edildi.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Valiliğe gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerinin iptal edilmesi için ise konu Ticaret Mahkemesi'ne taşındı. Valiliğinin itirazı mahkeme tarafından kabul edilirse Ankara'da ekmeğe gelen 25 kuruşluk zam iptal edilecek.

Şu anda ATO'ya bağlı fırınlardan çıkan ekmek 1,50'tan satılırken, esnaf odasına bağlı fırınlardan çıkan ekmek 1,75 TL'den satılıyor.

Yukarıda da bahsettiğim gibi eğer Ticaret Mahkemesi, Valiliğin zamla ilgili itirazını kabul ederse Ankara'da ekmek 1,50 lira olacak. Aksi takdirde iki farklı tarifeyle karşı karıya kalacağız.

Salgından dolayı temel gıda maddeleri başta olmak üzere zam gelmeyen bir şey kalmadı! Vatandaşlar ve esnaflar yağmur gibi gelen zamlar karşısında bir hayli zorlandı ve zorlanmaya da devam ediyor.

Bu noktada ekmek zammına yapılan itiraz diğer ürünlere gelen zamlar için de bir emsal olamaz mı? diye düşünüyorum.

Ekmek zammını iptal ettirebilmek için gösterilen çabayı diğer zam gelen malzemelere karşı da gösterilmesini herkes canı gönülden ister.

Keşke diğer zamlara karşı da bir çözüm bulunabilse de insanlar gönlünce yaşayabilse.

***

Geçtiğimiz günlerde market işleten bir ağabeyimizi ziyaret ettim. Marketlere geçtiğimiz günlerde yapılan fahiş zam denetimlerinden şikayetçi olduğunu söyledi. Zamları kendilerinin yapmadığını kaydeden ağabeyimiz, "Üretici firmalar zam yapıyor ve bize gönderiyor. Biz aynı karla tüketiciye malzemeleri satıyoruz. Bu konuda asıl denetlenmesi gereken yerler üreticilerdir. Çünkü bizim keyfi zam yapma gibi bir şansımız yok. Tedarikçi malını getirdiğinde yaptığı zammı da bize bildiriyor. Biz de mecburen bunu tüketiciye yansıtıyoruz " dedi.