11 Mart'ın Anlamı

Bundan yıllar önce 11 Mart gününe; bu kadar anlam yükleyeceğimi söyleseler, sanırım güler geçerdim.

Ancak bugün 11 Mart için fikir beyan edebilir ve yazı kaleme alabilirim. Her şeyin başlangıcı 11 Mart 2020.

Türkiye'de ilk korona vakasının görülmesi ve sonrasında günümüze kadar gelinen süreç. 11 Mart 2020 tarihi pek çok kişiye sıradan gelse bile, aslında tüm Türkiye'nin en derin yarası.

Farklı tarihlerde korona nedeniyle yaşamını kaybeden tüm vatandaşlarımızın, gerçek ölüm sebebidir 11 Mart.

Çünkü 11 Mart gününe kadar; günlük gülistanlık yaşadığımız bu dünya, bize cehennem oldu. Kimimiz ailemizi kaybettik, kimimiz en sevdiğimiz insanları. Ancak aklımızda tek bir katil vardı. O da Covid19...

Hâl böyle olunca, hep bir kin besledik koronaya. Git artık, bit artık cümleleri dilimizden düşmedi.

Ortalık bir düzelseydi diye başladığımız cümleler, bugün ölü sayısı yine artmış diye devam etti.

Maskemizi taktık, dezenfektanımızı sıktık ve geri çekildik. Çünkü en önemli unsur mesafeydi. Bundan 3 yıl önce birisini görünce ne bu mesafe ne oldu diye sorduğumuz günlerden, biraz mesafeli olur musunlara geldik.

Çünkü 11 Mart bunu gerektiriyordu. Hatta 11 Mart nedeniyle birbirimizle dalga geçer bile olduk. Ben korona olmadım, sen nasıl oldun hiç mi dikkat etmedin gibi sözler sarfedenlerimiz de vardı.

Oysa ne kadar dikkat edilse bile bilinmeyen bir şey vardı. Salgın yayıldıkça yayılıyor, herkesi abluka altına alıyordu.

Bugün, yarın veya yarından da yakın...

Bundan sonra ki süreç ne gösterir bilmiyorum. Yasaklar, kurallar ve açıklamalar neyi gösterecek, nasıl bir düzen kurulacak kimse kestiremiyor.

Kapılıp içerisinde savruluğumuz bu düzen, dikkat etmediğimiz her gün daha da artarak yayılıyor.

11 Mart'ı unutmak kolay değil ama 11 Mart'ı bir daha yaşamamak çok kolay.

Maske, mesafe ve temizlik diyerek standartlaşan cümleler kurmayacağım. Dikkat diyorum dikkat.

11 Mart'ı unutun demiyorum ama, 11 Mart yüzünden yok olabileceğimizden korkmamayı unutmayın diyorum.

Hayatını kaybedenlere başsağlığı, şifa bekleyenlere şifa diliyorum. 11 Mart'sız bir Türkiye olması dileğiyle...