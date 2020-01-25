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Elazığ'da yaşlı kadın 13 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan bir binanın altında kalan yaşlı kadın, ekiplerin uzun çalışmaları sonucunda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da yaşlı kadın 13 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası kentte bazı binalar tamamen çökerken, ekipler enkaz altında kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

YIKILAN BİNANIN BİRİNDEN SES GELDİ

Mustafa Paşa Mahallesi'nde, arama kurtarma ekipleri 50 metre arayla yıkılan 2 binanın birinde ses aldı. Yapılan çalışmanın ardından, enkaz altında kalan yaşlı kadın ekiplerce kurtarıldı.

Saatlerce kurtarılmayı bekleyen yaşlı kadın, ambulansa taşındığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

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