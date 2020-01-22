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Elleri ve ayakları iple bağlı cesedi yola attılar

Kocaeli’de elleri ve ayakları iple bağlanıp dövülen kişinin cesedi, battaniyeye sarılarak TEM otoyolu kenarına atıldı. 30-35 yaşlarındaki kişinin kimliği henüz belirlenemedi.
Elleri ve ayakları iple bağlı cesedi yola attılar

Karayolları ekipleri, TEM otoyolu Kartepe Tepetarla mevkisinde temizlik yaptığı sırada, yol kenarında içerisinde bir şey bulunan battaniyeyi gördü.

Karayolları görevlileri, battaniyeyi açtıklarında cesedi görünce polise haber verdi.

POLİS, BÖLGEYİ İNCELEDİ

Olay yerine gelen polis, Ankara istikametinin bir şeridini kapatarak, cesedin bulunduğu bölgeye paravanla kapattı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, otopsi için morga kaldırıldı.

KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Dövülerek öldürülen kişiye ait cesedin, başka bir yerden getirilerek yol kenarına atıldığı, elleri ve ayaklarının iple bağlı olduğu öğrenildi. Ölen kişinin 30-35 yaşlarında olduğu belirtilirken, kimliği belirlenemedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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