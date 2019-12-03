  • BIST 108.014
  • Altın 270,404
  • Dolar 5,7466
  • Euro 6,3674
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -1 °C
»

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon kasımda yüzde 0,38 artarken, yıllık bazda yüzde 10,56 oldu.
Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım'da enflasyon yüzde 10.56 olarak gerçekleşti.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,38, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,56 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,87 artış gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ %2,69 İLE GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında %0,59, haberleşmede %0,39, konutta %0,36 ve ulaştırmada %0,33 artış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP %0,44 İLE ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLER OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Kasım ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %0,15 ile lokanta ve oteller oldu.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ %43,35 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre eğitim %14,35, çeşitli mal ve hizmetler %14,03, sağlık %13,85 ve lokanta ve oteller %13,07 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyüdü02 Aralık 2019 Pazartesi 11:15
  • Asgari ücrette işçi yaşam maliyeti, işveren denge gözetilsin diyor02 Aralık 2019 Pazartesi 10:11
  • Egzoz ölçümünde yeni dönem yılbaşında başlıyor02 Aralık 2019 Pazartesi 10:08
  • Antalya turizmde yüzde 17 büyüdü02 Aralık 2019 Pazartesi 10:07
  • 8 milyonun gözü asgari ücrette02 Aralık 2019 Pazartesi 09:20
  • Canlı yem bulamadığı için böcek çiftliği kurdu, tüm Türkiye'ye satıyor01 Aralık 2019 Pazar 16:00
  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor01 Aralık 2019 Pazar 15:40
  • Bankalardan tarihi ekim ayı karı01 Aralık 2019 Pazar 11:19
  • Efsane Cuma'da 2 milyonu aşkın ürün satıldı01 Aralık 2019 Pazar 10:04
  • Dul eşlere ve emekliye birden fazla emeklilik maaşı30 Kasım 2019 Cumartesi 09:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti