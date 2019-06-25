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Erdoğan ile Trump Japonya'da görüşecek

Beyaz Saray, Trump'ın Japonya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştireceğini açıkladı
Erdoğan ile Trump Japonya'da görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'da 28-29 Haziran'da yapılacak G-20 Zirvesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Trump'ın Japonya programına ilişkin bir telekonferans düzenledi.

Trump'ın Japonya programı kapsamında 8 ülke lideriyle görüşmeler gerçekleştireceğini kaydeden yetkili, Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya geleceğini ifade etti.

TRUMP'IN GÖRÜŞECEĞİ DİĞER LİDER ŞU ŞEKİLDE:

Beyaz Saray yetkilisi Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile de ikili görüşmeler yapacağını açıkladı.

Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede başta S-400 meselesi olmak üzere iki ülke ilişkilerindeki ana konuların kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

G-20 Zirvesi 28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek.

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