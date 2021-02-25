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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, erken seçimi kabul etmedi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ordunun hükümete muhtıra vermesinin ardından ulusa seslendi. Paşinyan, düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, “İsteğiniz üzerine erken seçim fikrini masadan kaldırıyorum” dedi.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, erken seçimi kabul etmedi

Ermenistan ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan'ın ve hükümetinin istifa etmesi çağrısında bulundu. İstifa çağrısına karşı çıkan Paşinyan, ulusa sesleniş mitingi düzenledi. Meydanda destekçilerine seslenen Paşinyan, erken seçim fikrinin masadan kalktığını ifade ederek, “İsteğiniz üzerine erken seçim fikrini masadan kaldırıyorum” ifadelerini kullandı.

MUHALEFETTEN ‘BARİKAT’ ÇAĞRISI

Ermenistan’da muhalefet lideri Vazgen Manukyan, sokaklardan ayrılmayacaklarını ifade ederek, “Ayrılmıyoruz, burada kalıyor ve sokakları barikatlarla kapatıyoruz ki milletvekilleri gelip Paşinyan'ı paketlesin. Bu fırsatı boşa harcamak ülkeyi kaybetmek olur” dedi.

PAŞİNYAN’DAN İSTİŞARE ÇAĞRISI

Düzenlediği mitingi tamamlayan Başbakan Paşinyan, meydandan muhalefet liderlerine de seslendi. Paşinyan, “Şu andan itibaren etkinliklerimizi bitirdik ve muhalefetteki meslektaşlarımızın da aynısını yapmasını bekliyoruz” dedi. Paşinyan, muhalefetin istişare yapması gerektiğini sözlerine ekledi. Öte yandan Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e açıklamalarında Ermenistan krizinin yasal çerçeveye uygun şekilde çözülmesine yönelik ifadeler kullanması için çağrı yaptı.

ERMENİSTAN SAVUNMA BAKANLIĞI: KABUL EDİLEMEZ

Son olarak Ermenistan Savunma Bakanlığı, ordunun siyasete dahil olmasının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ermeni Silahlı Kuvvetleri, vatan sınırlarını ellerinden geldiği kadar korur ve güvenliklerini sağlar. Silahlı kuvvetler siyasi olmayan bir varlıktır ve silahlı kuvvetleri herhangi bir siyasi faaliyete dahil etme girişimleri kabul edilemez” denildi.

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