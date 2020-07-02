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Erzurum'da çöken bina, mahallede paniğe yol açtı

ERZURUM merkez Yakutiye ilçesi Evrenpaşa Mahallesi'nde 5 yıldır boş olan bina, bugün akşam saatlerinde büyük gürültüyle çöktü. Kimsenin olmadığı metruk binadaki göçük mahallede paniğe yol açtı.
Erzurum'da çöken bina, mahallede paniğe yol açtı

Olay saat 22.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Evrenpaşa Mahallesi 6'ncı Konak Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm nedeniyle 5 yıl önce yıkılmak üzere boşaltılan İlhami Akkuş'a ait 5 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Kimsenin olmadığı binadaki göçük sonrası itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin enkazda arama yaptığı apartmanın sahibi İlhanmi Akkuş, 40 yıllık binanın 5 yıl önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldığını belirtti. Akkuş, belediyenin yıkmasını bekledikleri binanın kendiliğinden yıkıldığını söyledi. 

Yıkılan binanın arkasındaki evlerde oturan Sait Çiğdem, patlama olduğunu sandıklarını söyledi. Evde otururken büyük bir gürültü koptuğunu belirten Çiğdem, "Biz patlama sandık. Sonra sallantı olmaya başladı. Çocuğumu alarak dışarı çıktım. Ortalık toz dumandı. Binanın yıkıldığını gördük. 2 kişi binaya doğru koşuyordu 'Kimse var mı?' diye sordum. Yok dediler" diye konuştu. 

Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile AFAD ekipleri, yıkılan binanın enkazında araştırma başlattı. Göçük altında birisinin olabileceği ihtimalini değerlendiren AFAD ekipleri, polisten vatandaşları alandan uzaklaştırmasını istedi. Göçük alanının boşaltılması üzerine ekipler enkazda ses dinlemesi yaptı.

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