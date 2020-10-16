Eş Sadık Dost

Evlilik insanların geri kalan yaşantısında eşleri ile birlikte geçirecekleri zaman süresidir. Eşler birbirinin kusurlarını örten yanlış ve hatalarınızda size yardımcı olan iyi ve yararlı işlere götüren hayatımızda büyük önem arz eder. Yaşantımız boyu onlarla vakit geçirip doğru yanlışı, saygı ve sevgiyi en önemlisi de sabır etmeyi öğreniriz. Bazen çok iyi giden şeyler bazen de imtihanlarla sınanırız.

Eşler birbirlerine olan sabır ve sabatlara tam anlamı ile göstermeli kadınları incitmemeli onlara her konuda yardımcı olmaları gerekmektedir. Kadınlar ise eşlerine saygılı ve merhametli davranmaları birbirlerine karşı konuşup anlaşmaları gerekmektedir. Peygamber Efendimiz eş seçiminde dikkat edilmesi gerekeni hadisi şerifinde kadınlarla dört şeyden dolayı evlenilir, malı, soyu, güzelliği ve dini için sen dindar olanı seç aksi halde fakru zarurete duçar olursun buyurmuştur. Eş seçiminde en çok dikkat edilmesi gerekeni sıralayan Allah Rasulü ahlak ve dindar yönünden güçlü olunması gerektiğini tavsiye etmiştir. İnsan sevgi ve merhameti elde etmek amacı ile gayret gösterir.

Eş ile hayatın zorluklarını aşmayı ve güzelliklerini paylaşmayı ister. Kimi zaman güzel kimi zaman kariyer sahibi kimi zaman şöhretli kimi zaman dindar ve ahlaklı eşler aranır. Bunlar önemsenmelidir, yaşadığımız süre zarfında zaman zaman iyi veya kötü şeylerle karşılaşacağız.

Bazen yanlışlar yapıp bazen de üzüleceğiz, iyi veya kötü işlerimiz olacak bunların üstesinden gelmeyi bileceğiz, yanlış ve hatalarımızı düzeltmeye çalışmalıyız, iyi ve doğru kararlar vermeliyiz. Cenabı Allah kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunu da düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.

Bizler eş seçiminde güzel ahlak ve dindar olanlardan seçmeliyiz, çünkü bu ölçüde yapılan evlilikler sadece dünyada huzur ve mutluluğa değil ahiret hayatında ebedi servete ulaştıracaktır. Nitekim Kuranı Kerimde cennete giren bahtiyar kimseler şöyle anlatılıyor; onlar ve eşleri gölgeliklerde tahtlarda kurulurlar bizlerde inşallah cennette tahtlara kurulmuş eşlerden olabilmek dileği ile.