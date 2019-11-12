Eski HSYK üyesi Berberoğlu'na 12 yıl hapis

Eski HSYK üyesi Ahmet Berberoğlu, FETÖ üyeliğinden 12 yıl 9 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Üyesi Ahmet Berberoğlu'nun, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılandığı davada karar açıklandı. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya eski HSYK üyesi sanık Berberoğlu ile avukatı katıldı.

DURUŞMADA ESAS HAKKINDAKİ SAVUNMA

HSYK üyesi seçilmesi nedeniyle suçlandığını, ancak 14 yıllık Danıştay tetkik hakimliği görevinin ardından HSYK üyesi seçildiğini anlatan Berberoğlu, bilerek ve isteyerek hiçbir örgüt içinde yer almadığını öne sürdü. Berberoğlu, hayatını şeffaf, herkesin gözü önünde yaşadığını, kamusal bürokrasi içinde yer almadığını, hiç kimse ya da gruptan elde ettiği güçle bir yerlere gelmediğini iddia etti.

GÜLEN'İN TALİMATINI İLETTİĞİ İDDİASI

Sanık Ahmet Berberoğlu, "Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile temas kurduğu ve talimatlarını ilettiği" iddiasını da reddetti. Terör örgütü elebaşı Gülen ile görüşmediğini, tanışmadığını ve talimat almadığını savunan Ahmet Berberoğlu, tahliyesine ve beraatına karar verilmesini istedi.

KARAR

Esas hakkında savunmanın tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Başkan Burhan Karaloğlu tarafından açıklandı.

Sanık Ahmet Berberoğlu'nun "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2'nci maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 13 yıl 15 aya çıkarıldı.

Berberoğlu'nun cezası, yargılama sırasındaki davranışları nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesindeki indirim 1/10 oranında uygulanarak 12 yıl 9 ay 27 güne indirildi. Sanığın aldığı ceza göz önünde bulundurularak hükmen tutukluluk halinin devamına karar verildi. Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.