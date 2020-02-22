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Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e FETÖ'den 9 yıl hapis istemi

FETÖ soruşturması kapsamında Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ve ÖSYM eski Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen hakkında, toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e FETÖ'den 9 yıl hapis istemi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianame Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, Demir ve Pekşen hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmakla birlikte örgüte yardım etme' suçundan 2 yıldan 5 yıla, 'ÖSYM Başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet' suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Öte yandan Ali Demir hakkında Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce de bir davanın görüldüğü belirtilen iddianamede, davaların birleştirilip birleştirilmeyeceği hususunun mahkemenin takdirine bırakıldığı bildirildi.

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