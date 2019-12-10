Eskişehir'de 'borç' dehşeti!

Eskişehir'de Mestan Y. ile Naime K. arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı Tartışmanın büyümesi üzerine Mestan Y., bıçakla önce Naime K.'yi, daha sonra kendisini yaraladı. Yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.