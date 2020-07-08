Esnafın Kira Çağrısı

Koronavirüs belasından bu süreçte en çok etkilenenlerin arasında küçük esnaf da yer alıyor.

Salgınla mücadele kapsamında kepenk kapatmak zorunda kalan esnaflar, malumunuz aylardır iş yapamadı.

Ekmek teknesi zorunlu olarak kapalı olduğu için evine ekmek götüremeyen, başka bir yerden de geliri olmayan esnaflar zor günler geçirdi.

Hükümetimiz, bu zorlu süreçte esnafın yanında olarak, çok sayıda esnafa destek sağladı. Bankalar, “Esnaf Destek Paketleri” gibi birçok kampanyayı devreye sokarak esnafa bu dönemde can suyu oldu.

Yerel yönetimler de salgından olumsuz etkilenenler için tüm imkânlarını seferber etti. Salgınla birlikte gerek mağdur esnafa gerekse de ihtiyaç sahibi vatandaşlara kol kanat gerildi.

Örneğin Altındağ Belediye Meclisi, belediyenin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin 3 ay tahsil edilmemesine ilişkin 28 Nisan’da bir karar aldı. Bu belediye meclis kararının alınmasıyla birlikte, kepenkleri kapalı olan esnafın yüzü bir nebze güldü.

Bu tür çok sayıda örneği vermek mümkün.

Normalleşme adımlarıyla birlikte esnaflar, salgın dolayısıyla kapattığı dükkânlarını geçtiğimiz aydan itibaren nihayet açmaya başladı. Esnaflar, salgının açtığı yarayı şimdi yavaş yavaş kapatmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde Altındağ Belediyesi’nin kiracısı olan bazı esnaf arkadaşlarımız ziyaretime geldi. Salgın sürecinde yaşadıklarını konuştuk. Çaylarımızı yudumlarken Altındağ Belediye Meclisi’nin aldığı, yukarıda da bahsettiğim ilgili karar bahse konu oldu.

Bu kararın çok yerinde olduğunu, Altındağ Belediye Meclisi’ni esnafı korumak için aldıkları bu karardan dolayı tebrik ettiğimi söylerken, esnaflarımız sözümü yarıda kesiverdi.

“O iş öyle değil” dediler.

“Nasıl yani?” dedikten sonra başladılar anlatmaya:

“Evet, Altındağ Belediye Meclisi, kendi tasarrufundaki iş yerlerinden 3 ay kira almama yönünde bir karar aldı. Biz de sevindik haliyle bu karara. Ancak bu karara rağmen geçtiğimiz günlerde belediyeden bize ‘kira borçlarınızı’ yatırın denildi. Alınan ilgili kararı göstermemize rağmen, kiraların yatırılacağını, ecrimisil yoluyla kiralama yapılanların kapsam dışı olduğu söylendi. Fakat ilgili kararda sizin de gördüğünüz üzere ‘ecrimisil’ ifadesi geçiyor. Yani bizim de 3 ay kiradan muaf olacağımız yazıyor. Bir an önce muallakta kalan bu durumun çözülmesini istiyoruz”

Altındağ Belediyesi’nin kiracısı olan esnaflarımızın iddiaları böyle.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın bu konuyla ilgileneceğini ve bu konuda mağdur olan esnafın probleminin çözüleceğini umuyorum.

Şimdi mağdur esnaflar, Asım Balcı’dan gelecek haberi bekliyor.