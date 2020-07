Ekmeğin arasına kuru soğanı kırar döşer üzerine de tuz biber eker varsa bir tas da ayran la döner tadında yer. Allah’a şükrederdik. Bazen bir çorba, salata ile, bazen sadece bulgur pilavını yer, şükrederdik. Bugün daha fazla yemek çeşidi olmasına rağmen, sıkıntı yokluk eskisi gibi olmamasına rağmen o günlerdeki şükür, bugün yok. Maalesef şükrümüz azaldı. Yokluktaki şükür bugün yok.

Kainatı yaratan, sayısız nimetler veren dünyayı, aklı insanoğluna veren Allah’a şükür azaldı.

Bir deprem, bir afet, yakını öldüğünde binaların altında kalmaması için en önde koşuyor. Korku ile duaları arka arkaya sıralıyor. Yalvarıyor, yakarıyor iki gün sonra da Allah’a teşekkürü ve şükrü unutuyor.

İnsan da kainatta müthiş bir sanat eseri. Yıllar geçmesine rağmen hala yaratılan kainatın ve insanların yeni yeni buluşları devam ediyor. Kainat ve bütün yaratılanlar hala keşfetmeyi bitiremediğimiz müthiş bir sanat eseri.

İçinde yaşadığımız dünyada yeni yeni keşifler buluşlar, insan dahil yaratılanı keşfettikçe bağlılığımız. Ona sahip çıkmamız vicdanımızın harekete geçmesi, adaletli olmamız, vicdanımızın şükrüdür.

Akıl veren, birlikte yaşamayı, kainatı, tanımayı keşfettiğimiz daha da keşfetmediğimiz nimetlerin karşılığı yaptığımız ibadetler kulluğun şükrüdür.

Allah’ın helal yoldan verdiklerinin şükrü infaklar, zekatlar, yardımlardır.

Sömürüye hayır demek, Allah’ın sanatının yıkılmaya çalışılmasına karşı koymak korumak, sahiplenmek şükürdür.

Geçmişi, geleceği, günü düşünmek yeni yeni eserler buluşlar yapmak, araştırmak, tefekkür etmek, insanlığa faydalı şeyler yapmak aklın şükrüdür.

Şükrün büyük şemsiyesi Hamd’dır. Elhamdülillah’tır.

Hamdın şükrün sahibi Allah’tır.

Verdiklerine şükürdür.

Bir dükkanın veya binanın vs. sahibi diye olana bunu sorduğunda eğer bu dükkan, bu bina, bu ev benim diyorsa farklı, ben emanetçiyim sahibi Allah’tır diyorsa temelde şükür vardır. Emanetçinin görevi kullukla başlar. Şükür mülkün esas sahibi Allah’a teşekkürdür.

Şükrün karşılığı inkar, küfürdür.

Allah’ın emanetine ihanet edip, helali olmayan imkanlara el koyuyor. Hakkını gasp ediyor. Aç açık bırakarak, çaresiz bırakarak sadece sömüren, emperyalist tavırların topyekünü emanete ihanettir. İnsanı, yaratılanları yaşatma yerine ölümlere sebep olmak zulümdür, zalimliktir. Bırak kulluğun, şükrün yok edilmesidir. Hamdın inkarıdır.

Hamd eden, şükredenini, insanı, insanlığı öldürme değil, görevi yaşatmaktır.

Paylaşmak insanlık, kulluktur. Öldürmek inkarcılığın meyvesi zulümdür, zalimliktir.

Allah’ın Kur’an ile istediğini, Peygamberimizin uygulama şekli ile insan olarak aklını kullanmak, kul olmak, Hamd etmektir. İnsanlığa faydalı olmaktır.

Özgürlük adı altında her dediğini söylemek, her istediğini her yerde yapmaya çalışmak yaratanın hakkını gasp yapmak, sömürmek, kendisinin dışındaki inşaların özgürlüklerini çiğnemek, yok etmektir. Bunu Allah yasaklamıştır.

Kimseye zarar vermeden, dayatmadan, başkalarına baskı yapmadan yaşamak, şükürdür. Cehennemde cennette olduğuna göre akıl kılavuzdur. Her karanlığı aydınlatan Kur’an’dır.