Etimesgut Belediyesi, hizmetleri ile Ankara’da öne çıkıyor.

Enver Demirel yönetimindeki Belediye’nin, özellikle yeni mahallelerde son derece kıymetli pekçok alanı, sıkışık yüksek binalar yerine halkın nefes alabileceği şehir ormanlarına, park ve bahçelere dönüştürmesi takdir topluyor.

Bilmeyen, görmeyenlere tavsiyemdir; Belediye’nin resmi internet sitesine girip baksınlar.

“Ormanlarımız” diye bir bölüm bile var.

Öyle kendiliğinden oluşmuş ormanlardan söz etmiyorum.

Belediye’nin oluşturduğu ormanlar bunlar. Ve ışıklandırılmış; gündüzleri yemyeşil, akşamları rengarenk…

Ankara gibi bir büyükşehirde, bir merkez ilçede mahalleler içinde “ormanlar” oluşturulmuş olması, devasa parklar yapılması hele hele günümüz şehir ve pandemi hayatında gerçekten çok önemlidir.

Malum özellikle pandemiyle birlikte doğada doğal yaşama, buralarda daha fazla vakit geçirmeye rağbet artmış durumda. Daha doğrusu doğa ve doğalın, temiz havanın, yeşilin, toprağın, müstakil yapıların kıymeti daha bir anlanmaya başlandı. İnsanlar dört duvar arasından kurtulup, kendini dışarı atmaya çalışıyor. Dışarıda yeşil ve temiz hava arayışına giriyor; toprağa basmak istiyor.

Günümüz büyük şehirlerinde insanlar bu imkandan mahrum olabiliyor.

Dolayısıyla bu noktada belediyelere büyük görev düşüyor.

Etimesgut Belediyesi’nin bu görevi yerine getirmede son derece başarılı olduğunu, örneklik teşkil ettiğini düşünüyorum.

Etimesgut’un ormanları ağaçlar büyüdükçe daha da güzelleşecek, daha fazla oksijen saçacak…

“Zamanla” diyorum, içlerinde parklar da oluşturulsa… Koşu parkurları, bisiklet yolları falan ve çeşmeler yapılsa…

Vatandaş, girip, o güzelliğin tadını yerinde çıkarsa.

Düşünsenize, şehrin merkezinde oturduğunuz binaya yürüme mesafesinde bir şehir ormanı var, fırsat buldukça gidip, bisiklet sürüyorsunuz, yürüyüş yapıyorsunuz ağaçların dalları altında… Su ihtiyacınızı çeşmeden karşılıyorsunuz kana kana…

Kötü mü olur?

Etimesgut Belediye Başkanı Sayın Enver Demirel’i bu hayırlı hizmetinden dolayı tebrik ediyorum. Dilerim, diğer ilçe belediyelerimize örnek olur. Ankara’mız, şehir merkezimiz daha da yeşillenir; daha da doğallaşır, güzelleşir.







