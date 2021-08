Zulüm Büyük Günah

Zulüm her türlü zorbalık ve kötülükten ibarettir. İnsanlar arasında zulüm yapan ve kötülük işleyen Cenabı Allah tarafından kınanmış Rasulullah Efendimizde bu tutum ve davranışları sergileyenleri kınamıştır. Şöyle ki Cahiliye döneminde Hz İbrahim ile oğlu Hz İsmail’in yaptığı kutsal mekânın etrafında zalimler destekleniyor mazlumların feryatlarına ise kulak tıkanıyordu, işte bu dönemde Yemenli bir tacir Kureyşin önde gelenlerinden biri olan As b.Vaile satmıştı, ama As b.Vailin ne parayı ödemeye nede malı geri vermeye niyeti vardı.

Yemenli tacir ise nüfuzlu kabileleri dolaşıp onlardan yardım istedi fakat onlardan yardım göreceği yerde azar işitince Ebu kubeyş dağına çıkıp As b.Vailin tüm zulmünü tüm Mekkelilere yana yakıla söylediği şiirle haykırdı. İşte o zaman kalplerinde adalet duygusu olanlar bu zulme ve haksızlığa dur demek için Allah b.Cida’nın evinde toplanıp artık bu kutsal şehirde zulüm yapılmayacak kararını aldılar.

Bu anlaşma hilfulfudül erdemliler cemiyeti anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz bu anlaşmayı desteklemiş Mekke gibi kutsal bir şehirde artık bir nebze de olsa haksızlık yapılmayacaktı. Peygamberimiz (S.A.V) bu anlaşma için henüz delikanlı iken amcası ile beraber iyi insanların yapmış olduğu anlaşmada hazır bulunmuştur. Bana kızıl develer dahi verilse bu anlaşmayı bozmak istemem demiştir. Cenabı Allah Kuranı Kerimde kim bir kötülük yapar yahut kendine zulüm eder sonrada bağışlanma dilerse Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur Nisa Suresi 110 ayet. Asıl itibarı ile zulüm haksızlık etmek hak sahibine hakkını vermemek bir şeyin layıkı olmadığı yerde kullanmaktır. En büyük haksızlık ise Allah’ın hakkını Allah’tan başkasına vermektir.

Dolayısı ile sayısız nimetlerine rağmen Allah’a ortak koşmak tam anlamı ile zulümdür. Anne, babaya, eşe zulüm çocuğa zulüm yapmak veya da bir başka canlıya zulüm etmek insana yakışmayan Cenabı Allah’ın kınadığı ve izin vermediği şeylerdir. İnsan mümin vasfının hiç birinde bunlara yer vermemektedir. Allah’ın istediği gibi yaşamak kim olursa olsun zulüm yapmaktan kaçınmalıdır. Peygamber Efendimiz (S.A.V) insanlar bir zalimi görürlerde onun zulmüne engel olmazlarsa Allah’ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır. Bizler de herhangi bir canlıya zulüm etmekten kaçınalım. Allahtan her zaman korkup ona döneceğimizi unutmayalım. Allah’ın merhamet ettiği kullardan olabilmek dileği ile.