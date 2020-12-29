Etkili Öğretmende Bulunması Gereken Özellikler 2

Empati: Öğretmen empati kurabilmelidir. Gerektiği zaman öğrencisinin yaşına inebilmeli onun açısından olayları değerlendirebilmelidir. Böylelikle sağlam ve sağlıklı iletişim kurulur, karşılıklı sevgi; saygı ve güven gibi önemli kazanımlar elde edilir. Öğretmen ve öğrenci arasındaki bu sağlam ilişki zamanla derslerde başarıyı getirecektir.

Sabır: Bir öğretmen için vazgeçilmez unsurdur. Hem kendi psikolojisinin iyi olması için, hem öğrencilerin gelişimi için mühimdir. Her öğrenci kendisinden beklenileni, beklenilen zamanda veremeyebilir. Bunun çeşitli nedenleri olabilir. Öğretmen verebildiği imkânı verecek, alacağını ise sabırla bekleyecektir. Gerek sınıf içerisinde yaşadığı sorunlarda, gerek verim alanında sabredemeyen öğretmen için sınıf, yaşadığı bir cehennemden farksız hâle gelebilir. Oysa sabırla çalışan öğretmen için ‘her zaman bir şans vardır’. Yine eğitimini aldığımız Özel Eğitim bölümünde sabırsız gelişim imkansızdır. Öğrenci öğrenileni kısa zamanda unutabilir ve haftalarca süren emek bir anda hiçe dönüşebilir.

Böyle bir durumda biricik kurtarıcı sabırdan başka ne olabilir?

‘’ Sabır, incecik sırat;

Murat içinde murat.

Sabır Hakk'a tevekkül.

Sabır Hakk'a itimat. ’

Sevgi: Öğrencilerine sevgi ile yaklaşan öğretmen, öğrencilerinin sevgisini kazanacaktır. Böylelikle öğretmen hem yaptığı işten hem de sınıf ortamından yeterli mutluluğu edinecektir. Aynı şekilde öğrenciler de mutlu olduğu için dersin işleyişine istek artacak, katılım çoğalacaktır. Sevginin olmadığı bir sınıf ortamında öğretmen de öğrenci de rahatsız olacak, derse katılmak istemeyecektir.

Vatanseverlik: Öğretmen vatansever olmalıdır. Yetiştirdiği her öğrenciyi vatanın bir evladı olarak görüp onu vatanına yararlı olarak uğurlayabilmelidir. Mesleğini vatanının en şerefli mesleklerinden biri olarak görmeli, bu vatan için canlar yetiştirme ülküsünü gütmelidir. Bu hem öğretmenin motivasyonunu arttıracak, hem de yetiştirdiği öğrencilere aktardığı vatanseverlik duygusu milli bilinç için büyük katkı olacaktır.

Araştırmacı: Alanında gelişim için merak ve araştırma bir öğretmen için çok önemlidir. Öğretmen alanındaki değişim ve gelişimleri güzelce araştırıp yakalayabilmeli ve her zaman güncel ve öngörülü bilgilerle mesleğine devam etmelidir. Bu hem kendisini geliştirmede hem de öğrencilerine aktardığı bilgilerin tutarlılığında büyük fayda sağlayacaktır.

Toplumsal Değerlere Saygı: Öğretmen milli ve manevi değerlerimize saygılı olmalıdır. Bunlara saygı göstermeyen öğretmen öğrenci tarafından asla benimsenemez. Benimsenemeyen öğretmenle de sağlıklı bir öğretmen-öğrenci ilişkisi kurulamaz. İstenmeyen durumlar; olaylar ve kavgalar yaşanabilir. Aksine toplumsal değerlere saygılı öğretmen, toplum tarafından kabul edildiği gibi öğrencisi tarafından da sevilir ve büyük saygı görür. Bu da olumlu olarak derslere yansır.

Hitabet: Hitabeti güçlü öğretmen, derste otoriteyi daha çabuk sağlar. Kolaylıkla öğrenciler tarafından dinlenir. İlgi ve merakla ne söyleyeceği takip edilir. Bu da ders esnasında büyük fayda sağlar. Hitabeti zayıf olan öğretmen dersinin dinlenmesinde aksaklıklar yaşayabilir.

Giyim-Kuşam: Kıyafetleri tertipli ve düzenli olmalıdır. Abes kıyafetler giyerek ders ortamına gelmemeli, sınıfın dikkatini dağıtmamalıdır. Aksi halde sınıf düzeni bozulabilir.

Otoriter: Sınıfın düzeni bozulmaması, dersin rahatça işlenebilmesi ve dinlenebilmesi için öğretmenin otoriter olması gereklidir. Otoritenin olmadığı yerde anarşi olabilir. Bu da eğitim düzenini olumsuz etkiler.