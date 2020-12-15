Etkili Öğretmende Bulunması Gereken Özellikler

Sağlam İrade: Tarihten günümüze alanında başarılı olan şahsiyetler, başarılarını sağlam iradelerinden elde ederler. Başarı ve mutluluk, gayret ve irade ile gelir. İradesi sağlam olan öğretmen, hedeflerine gayretindeki istikrar nedeniyle daha çabuk ulaşacaktır. Selimiye, Sultan Ahmet, Mimar Sinan’ın iradesinin tezahürüdür. Bağımsızlığımız milletimizin iradesinin tezahürüdür. Nasıl bunun gibi nice kıymetlerimiz sağlam irade sayesinde elde edildiyse namuslu; adil, alanında azimli, kültürlü ve nice faziletlerle donatılmış öğrenciler ancak büyük faziletlere sahip ve aynı zamanda sağlam iradeye sahip öğretmenlerin tezahürü olacaklardır. Bu faziletlerle yetiştirilmiş öğrenciler vatanımızın refah seviyesini yükseltecektir.

Soğukkanlılık: Öğretmen sınıf içerisindeki farklı durumlara göre rollere girebilmelidir. Gerektiğinde bir baba-anne, yardım gönüllüsü, ara bulucu hatta yerine göre küçük hükümler veren bir hakim. Yeri geldiğinde olaylara çok soğukkanlı yaklaşabilmeli ve kötü vaziyeti en güzel şekilde yönetebilmelidir. Herhangi bir kavga, afet ve kaza anında öğrencilerini sakinleştirebilmeli ve korumalıdır. Böylelikle kriz anları en az kayıpla atlatılır.

Güzel Ahlak: Öğretmen, öğrenci için örnektir. Güzellik ve iyilik bulaşıcıdır. Güzel ahlaka sahip öğretmen bu güzelliğini kasıtlı ya da kasıtsız öğrencisine yansıtır. Öğretmenini örnek alan öğrenci, öğretmeninden edindiği güzel ahlakla gerek öğrenciliğinde gerekse ilerde edineceği vazifelerde bu güzelliğiyle toplumu da güzelleştirir.

Adillik: İnsan yapısı gereği kendine yakın olan kişilere daha taraflı olmaya meyillidir. Bu öğretmenlikte çok sıkıntı yaratabilen bir durumdur. Öğretmeniyle bazı sebeplerden yakın olamayan öğrenciler başarılı olsa dahi haksızlığa uğradığında verimleri düşebilir. Öğretmene düşen olabildiğince adil olarak herkese hak ettiği değer ve özeni göstermektir.

Erdemlilik: Birçok iyiliği bünyesinde barındıran öğretmen, öğrencinin her zaman hayranlık beslediği öğretmendir. Öğrenci herhangi bir konuda ne yapacağını şaşırsa öğretmeninin hareketlerinden bile bir çıkar yol bulabilir. Erdemli öğretmen, her zaman sevilen, saygı duyulan öğretmendir.

Merhamet: Necip Fazıl’ın Reis Bey kitabında dediği gibi " Merhamet, hiçbir şeyin kendisi değil, su gibi, toprak gibi, hava gibi, ateş gibi, her şeyin temeli... Onu getirin, kuracağı iklimde iyinin ölü bitkileri dirilsin, kötünün de diri bitkileri ölsün...’’ Öğretmende merhamet bence bulunması gereken özeliklerin başlarında gelir. Her öğrencinin iyi veya kötü bir hikâyesi olabilir. Özellikle kötü bir yaşam hikâyesi olan öğrenciler şefkat ve merhamete ihtiyaç duyarlar.

Yaşamlarındaki bu temel eksiklik, derslerinde de odaklanma ve umursama noktasında büyük sorunlar teşkil edebilir. Öğretmen, öğrencilerine merhamet göstererek adeta onu tamamlamalı ve hayata tutundurmalıdır. Öğretmeninden büyük şefkat ve merhamet gören öğrencinin, hiç değilse öğretmenine vefa olarak derslerinde başarılı olması elzemdir. Özellikle öğrenim görmüş olduğum Özel Eğitim bölümü için merhamet çok büyük bir unsurdur. Sabır ve merhametle özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere yaklaşmazsak onların gelişimini sağlamamız mümkün değildir. Özel eğitim alanında merhamet gelişim için vazgeçilmezdir.

Güvenilirlik: Öğrenci öğretmenine güvenmediği müddetçe sorunlarını ona aktarabilmesi ve kendisinden beklenilen başarıyı gösterebilmesi pek de mümkün değildir. Öğretmen öğrenciye güven verecek ki öğrenci ona yaklaşabilsin, ulaşabilsin ve hedefe giden yolda karşılıklı olarak destekleşerek yürüyebilsinler.