Kuraklık birçok farklı etmenden kaynaklanabilen bir doğal afettir. Bu etmenler arasında hem iklim koşulları hem de insanoğlu rol oynamakta, bu nedenle geliştirilen önlem yolları hakkında bilinçli olmak gereklidir.

Ormanların tahrip edilmesi, iklim değişiklikleri gibi nedenlerle topraktaki sıvı oranı azaldığında, yani belli bir alan içinde nem oranında dengesizlik yaşandığında oluşan kuru yapıya kuraklık adı verilir. Bölgedeki su kaynakları aniden tükenmez ve kuraklığın meydana çıkmadan öncesinde önlem alınması büyük değişiklikler yaratır. Ancak azalan su seviyesini göz ardı etmek ve etmenleri önlememek çevre için oldukça ciddi sonuçlar doğurur. Erozyon gibi başka doğal afetlerin oluşmasına ideal bir ortam hazırlanmış olur. Ayrıca kuraklıkla birlikte bölgedeki bitki örtüsünde azalma ya da kaybolma, kullanılabilir suyun kalitesinde düşüş, hayvanların zorunlu göç yaşaması gibi doğal dengelerde bozulmalar meydana gelecektir.

Kuraklık tekrarlanması gerektiği üzere aniden oluşan bir doğal afet değildir. Önceden kestirilmesi mümkün olan bu durum birçok farklı etmenden kaynaklandığı için yağış oranı yüksek bölgelerde dahi meydana gelebilir. Uzun vadede oluşan bu nem eksikliği çevredeki tüm canlı türlerini yakından etkiler. Yalnızca ekolojik olarak değil, ekonomik olarak da büyük kayıplara yol açar.

Bugünlerde çokça duyuyoruz: Kuraklık Kapıda!

Kuraklık sadece insanları etkilemekte kalmazken pek çok canlıyı da olumsuz etkilemektedir. Bizler için susuz bir yaşam düşünülemezse canlı alemi içinde düşünülemez.

Barajlarda sular çekildi, yağışlar artık yok, kar görmez olduk gibi cümleler önümüzdeki günlerde duyacağımız cümleler arasında ilk sırada yer almakta. Doğal afetle gelen kuraklığa pek bir şey yapmak mümkün olmasa da elimizde olan kuraklığa pek çok önlem alınabilir.

Kuraklığı önleme yolları olarak dikkat edilmesi gereken madde çevre kirliliğine yol açan sorunların üzerinde durmaktır. Suyun bilinçli kullanımı, sanayi atıklarının doğru şekilde geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunması için çaba gösterilmesi, tarım arazilerinin bilinçli şekilde kullanılması hem bireysel hem de kitlesel olarak yapılabilen önemli önerilerdir.

Kuraklık toprağı olumsuz etkilemesiyle, verim düşeceği gibi insan için gerekli mahsul alınması etkilenir. Toprakla başlayan kuraklık sadece toprağı etkilemekle kalmaz, çiftçiyi pazarcıyı, evindeki insanı, tarladaki böcekleri ve en büyüğü tabiatı olumsuz etkiler. Kuraklık görüldüğü gibi doğal dengeyi bozan faktördür. Bizler de elimizden gelen önlemleri yapmalı ve bir nebze de olsa katkı sağlamalıyız. Nasıl sağlarız peki? Evimizde harcadığımız sular ile su kuraklığına olumlu yaklaşabiliriz. Küçük bir faktör demeyelim su insanlık ve canlı alemi için bulunmaz nimet.

Kuraklık sana gelmeden sen kuraklığa karşı dur!