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Evimizin Neşesi Kur’an Sesi

Diyanet İşleri Başkanlığı internet üzerinden “Evimizin Neşesi Kur’an Sesi” sloganıyla Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması başlattı. Çocuklar yarışmaya evlerinde çekecekleri videolar ile katılacaklar. Başvurular online olarak 31 Mayıs’a kadar yapılacak.
Evimizin Neşesi Kur’an Sesi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle çocuklar arasında dijital platformlar üzerinden “Evimizin Neşesi Kur’an Sesi” sloganıyla Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması başlattı. 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çocuklar arasında “Evimizin Neşesi Kur’an Sesi” sloganıyla düzenlediği, “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması” başvuruları 5 Mayıs itibariyle başladı. Çocuklar, ailelerinin yardımıyla evlerinde çekecekleri videolarla katılacaklar.

AMAÇ BU GÜNLERİ DAHA VERİMLİ GEÇİRMEK VE KUR’AN-I OKUMALARINI GELİŞTİRMEK 
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğiyle düzenlenen yarışmayla, koronavirüs tedbirleri kapsamında aileleriyle birlikte evde olan çocuk ve gençlerin Ramazan ayını da fırsat bilerek bu dönemi daha verimli geçirmelerine yardımcı olmak, Kur’an-ı Kerim okumalarını geliştirmelerine katkı sunmak amaçlanıyor.

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ÇOCUK VE GENÇLERE DAVET
Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sosyal medya hesabından tüm çocukları söz konusu yarışmaya katılmaya şu sözlerle davet etti: “Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerimizde olduğumuz bu zamanları daha anlamlı kılmak adına ‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’ düzenliyoruz. Kıymetli evlatlarımızı bu yarışmaya katılmaya davet ediyorum.”

kids-001.jpgBAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI
10-13 yaş arası kız çocuklar”, “10-13 yaş arası erkek çocuklar” ve “14-18 yaş arası erkek çocuklar” olmak üzere üç kategoride düzenlenecek yarışmaya, ebeveynler çocukları adına www.tdvmedya.com web sitesi üzerinden online olarak 31 Mayıs 2020 tarihine kadar başvuru yapabilecekler. Yarışmaya, yurt içi ve yurt dışından müracaat etmek isteyen ve şartları tutan Türk vatandaşları katılabilecek.

5 DAKİKA SINIRLANDIRMASI
Yarışmacının Kur’an-ı Kerim tilaveti cep telefonuyla yatay olarak 5 dakikayı geçmeyecek şekilde kayıt altına alınacak ve sisteme yüklenecek. Tüm yarışmacılara ait video kayıtları, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeleri’nden oluşan jüri tarafından değerlendirilerek puan verilecek, dereceye girenler aynı web sitesi üzerinden ilan edilecek.

DERECEYE GİRENLERE PARA ÖDÜLÜ
Yarışma sonunda birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin ve üçüncüye 5 bin TL para ödülü, dereceye giremeyen 9 finaliste ise birer cumhuriyet altını verilecek. Ayrıca yarı finale kalan 60 yarışmacıya kitap seti hediye edilecek.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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