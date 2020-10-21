Evler Okul Olacak

Covid-19 ile birlikte hayatımız yeniden yapılanıyor. Eğitim sadece okulda yapılırken, sanal dünya imkanlarıyla uzaktan evde yapılmaya başladı. Yaptıklarımız yeniden yapılanıyor. Dünyayı saran Covid-19’dan korunmak ve mücadele etmek için maske, mesafe, hijyen gibi tedbirlerimizi alıyoruz. Çarşı, pazar, adetler, düğünler, cenazeler, eğitim yapımız gibi her şey yeniden yapılanıyor. Haberler, spor, diziler, belgesellerle birlikte açılımlar oluyor. Eğitimde de yeni yöntemlerle çözüm ve çareler üretilmeye gayret ediliyor.

Okula giden çocuğu olan her ev, bir okul olma yolunda. Başta anne olmak şartıyla baba, abla, abi gibi her birey bir tarafında rol alacak. Annelik görevinin yanında öğretmenlik, eğitimci görevi başlıyor. Okula giden çocuğunu dönünceye kadar evde merakla gelişini bekler. Olmasa da uyuşturucu, yanlış tercihler, başka yerlere gitme gibi endişeler gelinceye kadar çocuğunun yolunu bekler. Çalışan annelerin durumu daha da zor. Okuldan gelen çocuğu karşılayan anne baba çalıştığı için evde karşılayan yok. Ne zaman geldi? Başka yere mi gitti? Kötü alışkanlıkların tuzağına düşer mi? Endişeleriyle evine gelir. Çocuk ne yapmış, ders çalışmış mı? Yok hiç gelmemiş de iş dönüşüm saati ile eve gelmiş, anne babanın endişeleri.

Dünya yeniden yapılanırken, ülkeler, şehirler, sanat, ticaret, her şey yeniden yapılanma yolunda. En önemlisi de her ev bir okul oluyor.

Milyonlarca öğrencimiz sokakta hasseten de sanal dünyada çırpınıyor. Şiddeti, ahlaki sorunlara sebep olan yaşam tarzlarını cazip hale getirip sunan, çocukluktan itibaren, yemek yedirirken başlayan sanal dünya büyüdükçe oyun içinde savaşlar, işgaller, teslim olma, öldürme gibi terörize eden sanal dünyanın yetiştirdiği hırçın, her şeyi özgürlük hakkı gibi bağıran, olmayan hakkını isteyen çocuklarımız bizi endişelendiriyor. Büyük adam olacak hayallerinin yok olacağı endişesi anne ve babalar ne oluyor diye düşündürüyor. Savunma sanayi gibi sanal dünya ya da yerli, milli, ahlaki, kutsal değerlerimizi yaşatan ürünlerin üretilmesi elzemdir.

Yanımda olsa da ne yaptığını, nasıl çalıştığını görmek istediği daha çok evde ders çalışan, okuyan, araştıran, ilgili, meraklı yeni nesil hayalinin yıkılması endişesi olmaması için anneler, babalar evlatlarına dua ediyor. İyi temennide bulunuyorlar.

Covid-19’un getirdiği yeni eğitim şekli ile her ev bir okul oluyor.

İsteyen anneler her evi bir okul yapabilir. Kaybetme endişesi biterken, evde ders çalışırken kurduğumuz bağ ile bütün hayatını kazanabilirsiniz. Doğrulara yönlendirebilir, yapacağınız programlarla çocuğunuzu daha ileriki yaşa hazırlamak için bir fırsattır. Bu fırsatta anne ile birlikte çocuğunuzun öğretmeni de olabilirsiniz.

Yetiştireceğimiz yeni nesil en az dört dil bilen, öğrenirken araştıran geleceğin yıldızları olabilir. Çocuğunuzun ev dışı programlarını birlikte yapıp, daha verimli olmasını sağlayabilirsiniz. Kötü alışkanlıklardan, uyuşturucudan, sanal dünya bağışıklığına yakalanmamasını sağlarsınız. Varsa kurtuluşunun kahramanı olabilirsiniz. Anne eğitimci olur. Anne eğitimci olur. En yakın arkadaşı olabilirsiniz.

Dünya yeniden yapılanırken cefakar, fedakar annelerin çabaları ile insanlık mimarlarına, ülkemizi ileriye götüren, ülkemiz ve dünya çapında önder, lider yetiştirebilirsiniz. Başarının en önemli olduğu güvenli yer evimizdir.

Yavrularımızı kaybetmeden, geleceğin yıldızlarını yetiştirebiliriz. Okul-ev-öğretmen-anne iyi diyalog ile başarabiliriz. Keşke demeden başarmalıyız.