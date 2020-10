Siz Nasıl Bir Yaratıksınız!?

Azerbaycan, topraklarını Ermeni işgalinden kurtarmak için verdiği mücadele, bütün dünyaya ders niteliğinde. Azerbaycan Ordusu cephede destan yazarken, diplomatik alanda da başarı üzerine başarı kazanıyor. Ermenistan, savaş dahi olsa kullanılması yasak silahlarla özellikle, misket ve fosfor bombaları ile savunmasız, masum, başta kadın ve çocuklar olmak üzere sivillere saldırarak nasıl bir, “Yaratık” olduğunu gösteriyor!

Cephede fare gibi kaçacak delik arayan Ermenistan Ordusu, cephe gerisinde sivillere saldırarak, ne kadar cesur! Ne kadar yürekli! Ne kadar kahraman! Olduğunu bütün dünyaya gösterdi!

Çok güzel bir söz vardır; “Her şey aslına rücu eder” diye. Evet, Ermenistan Tarihi, zerre kadar insanlıktan nasibini almamış olaylarla doludur. İş savunmasız, korumasız, masum insanlara gelince aslan kesilirler, milli kahraman olurlar, şeref ve onur madalyaları alırlar ama karşılarında adam gibi adam, asker gibi asker görünce, korkaklıktan etrafa pislerler.

Siz ne biçim yaratıklarsınız, anlayan bilen var mı?

Önceki yazılarımızda da ifade ettik, Doğu ve Güney Anadolu’da, Hocalı’da yapmış olduklarınızı şimdi de başta Gence ve Terter olmak üzere Azerbaycan şehirleri üzerinde mi denemek istiyorsunuz? Nasıl olsa size, “Dur, yapma” diyen yok, tam aksine her türlü hainliğinizi, alçaklığınızı hararetle destekleyenler var.

Siz ne biçim yaratıklarsınız anlayan bilen var mı?

Bir ülkenin topraklarını hem işgal edeceksiniz hem de orada, “Soykırım” yapacaksınız, olmadı o topraklarda hak iddia edeceksiniz, karşınızda dik duran bir güç görünce köşe bucak tasınızı tarağınızı bırakıp kaçacaksınız, olmadı sivilleri katledeceksiniz.

Siz ne biçim yaratıklarsınız anlayan bilen var mı?

Soykırım yaparsınız soykırıma uğradık dersiniz, haksız, hukuksuz saldırılar yaparsınız, saldırıya uğradık dersiniz, sivillere saldırırsınız, sivillere saldırdılar dersiniz, dayılarınızdan her türlü silah ve desteği alırsınız, karşınızdaki muhatabınız yardım alınca yardım alıyor dersiniz, her türlü terörist bozuntusu çapulcuları asker diye cephede savaştırırsınız, muhatabınıza destek alıyor dersiniz, her türlü iftirayı atar, haksızlık, adaletsizlik yapar yalan üstüne yalan konuşursunuz, iftiraya, haksızlığa uğradık dersiniz. Siz insanlıktan hiç nasibinizi almadınız mı?

Siz ne biçim yaratıklarsınız anlayan bilen var mı?

Bütün dünya sizin ne yaptığınızı, ne yapmaya çalıştığınızı elbette biliyor. Bile bile size her türlü desteği veriyor, her türlü kışkırtmayı yapıyor, ülkenizi silah deposu haline getiriyor, sizde bunlarla aklınız estikçe, kadın, çocuk, yaşlı demeden Türk ve Müslüman kanı döküyorsunuz. Yaptığınız katliamlara, parçalanmış, yanmış, yüzülmüş her yaştaki cesetlere bakıldığında bundan büyük bir zevk aldığınız anlaşılıyor.

Siz ne biçim yaratıklarsınız anlayan bilen var mı_?

Bu yaratıklara destek veren ülkeler sizin bunlardan ne farkınız var? Artık sizin hak, hukuk, adalet, hürriyet, demokrasi, insan hak ve özgürlükleri gibi hamaset nutuklarınıza asla inanmıyoruz. İnanır lığınızı yitirdiğiniz gibi insan olup olmadığınızı da sorguluyoruz.

Hani nerede Birleşmiş Milletler, hani nerede Güvenlik Konseyi, hani nerede demokrasi ve özgürlük avaneleri, insan hakları kuruluşları?

Siz ne biçim insanlarsınız anlayan bilen var mı?

Türk Birliği, İslam Konferansı, Arap Birliği, Afrika Birliği; başta Minks Grubu olmak üzere, bütün Avrupa ülkeleri Ermenistan’ın yaptığı sivil katliamlara ve işgale ses çıkarmak yerine hala en ağır silahları verirken siz neden susuyorsunuz?

Siz ne biçim ırkdaşsınız, dindaşsınız sesiniz soluğunuz çıkmıyor anlayan bilen var mı?

Ezilen, toprakları işgal edilmiş halklar sizler nerelerdesiniz?

Hani Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktu? Müslümanlar kardeşti? Manevi anlamda da olsa bir tek destek mesajı vermek çok mu zor? Unutmayın Allah korusun sizlerin toprakları işgal edildiğinde aynı heyecanla aynı kararlılıkla, Türkiye ‘de, Azerbaycan’da sizlerin yanında olacaktır. (Bu anlamda Azerbaycan’a maddi ve manevi destek veren çok az da olsa Türk ve Müslüman ülkeleri tebrik ediyor, cesaretlerinden dolayı kutluyorum.)

Ülkemdeki üç maymunu oynayan insan hakları, demokrasi, özgürlük savunucularına ise söyleyecek hiçbir sözüm yok!

Bu arada;

Tek bir Ermenistan vatandaşının burnunun dahi kanamaması için gayret ve hassasiyet gösteren Azerbaycan

Yönetimine en derin kalbi muhabbetlerimle teşekkür ediyorum.

Çünkü siz, Türk’sünüz, çünkü siz Müslümansınız,

ÇÜNKÜ SİZ İNSANSINIZ…

ZAFERLERİNİZİN DAİM OLMASI SELAM VE DUASI İLE…

İsmet TAŞ – İç Anadolu Birliği Genel Başkanı

Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanı