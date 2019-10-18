Ey Mehmed'im !
Bir güz günü düştün yollara
Anadolu'nun bağrından dualarla uğurlandın
Sen küçük Muhammetsin
Sen ellerin semaya kalktığı askersin
Ey Mehmed'im !
Bir akşam geldin soframıza
Özlenen beklenen sendin
Sen Fatih'in torunusun
Yıllardır gözü yaşlı yolunu bekledik
Dedelerimiz Mehmetçik gelecek diyordu ya
İşte şimdi kapımızdasın
Sen ezanlarla geldin
Hoşgeldin
Ey Mehmed'im !
Ölüm her gece dağları gezdi
Yüzünü unuttuk hayatın
Sokaklarda kan geziyordu
Kimseyi tanımıyor kimseyi bilmiyordum
Ey Mehmed'im !
Fecr vakitlerine kadar dua ettik
Dualarımız kabul oldu
Hasımlarımız tarumar oldu
Sen gelince güzümüz bahar oldu
Ey Mehmed'im !
Bu dağlar bu topraklar bizi ayırmıştı
Tel Abyad'la Akçakale'yi
Re'sul Ayn'la Ceylanpınar'ı
Şimdi seninle bir olduk
Torunlarımla beraberim artık
Ey Mehmed'im !
Nasırlı ellerimle duvarıma hilâli astım
Yaralı yüreğimi yıldız yaptım
Yalnız değilsin
Ey Mehmed'im !
Gidecek kapım mı vardı ?
Kaderimle pençeleştim yıllarca
Sana gönderdim çocuklarımı
Yetiştin geldin
Son nefesimde
Ey Mehmed'im !
Urfa türkülerini söyleyip avunduk
Sana atıp tutanlara
Karşı durup savunduk
Gönlümüzdesin kalbimizdesin
Ey Mehmed'im !
Gençliğinde yedi düvelle savaşmıştın
Aç kaldın susuz kaldın
Seni Azez'de Cerablus'ta seni gördüm
İçim içime sığmadı sevindim
Ey Mehmed'im !
İhtiyarladım yine yedi düvelle savaşıyorsun
Aynı safta aynı kaderde
Yine buluştuk
Fırat'ın kalkanı olup
Zeytin dalı uzattın
Elimizle değil yüreğimizle aldık
Nice destanlar yazdık
Ey Mehmed'im !
Merhametin gazabından
Sevgin nefretinden büyük
Kalbindeki vatan sevgisi
Hepsinden büyük
Ey Mehmed'im !
Seni hüdhüd kuşu muştuladı
Geliyorlar nidasiyla uyandım o sabah
Hayallerim gerçek oldu
Şimdi yanıbaşımdasın
Ey Mehmed'im !
Biliyor musun artık rahat uyuyacağım
Uykularım bölünmeyecek
Torunlarımıza seni anlatacağız
Destanını kitaplarımıza yazacağız
Ey Mehmed'im !
Tenceremiz tavamızda aş olacak
Sokaklarımızda huzur
Evlerimizde bereket olacak
Dualarımız hep seninle
Kalplerimiz seninle atacak
Ey Mehmed'im !
Kaç yıldır tarlalarımızdan ekin biçilmiyor
Kurudu bahçelerimiz
Üzümler yetişmiyor artık bağlarımızda
Genç fidanlarımız toprağa düştü
Ellerimiz semaya bize ayrılık düştü
Ey Mehmed'im !
Burada kardeşi kardeşe
Evladı babaya düşürdüler
Bir sokum ekmeğe muhtaç ettiler
İnsanları birbirine katlettirdiler
Sonra çekip gittiler
Ey Mehmed'im !
Güneşin tepelerin arkasından doğar gibi
Geliyorsun
Gündüzün geceye hükmettiği gibi
Aydınlatıyorsun
Sen geliyorsun
Seni görüyorum
Ey Mehmed'im !
Dudaklarında tekbir
Sen geliyorsun
Dudaklarımızda tekbir
Sen geliyorsun
İbrahimî bir duruş
İsmailî bir adanışla
Sen geliyorsun
Ey Mehmed'im !
Zulme karşı zalimleri ezerek
Sen geliyorsun
Gözleri kör kulakları sağır sefillere karşı
Sen geliyorsun
Benliğinden sıyrılmış zavallıları
İnsanlığından bihaber martavallara karşı
Sen geliyorsun
Ey Mehmed'im !
Bizi yetim öksüz bırakanlara
Namusumuza göz dikenlere karşı
Sen geliyorsun
Ey Mehmed'im !