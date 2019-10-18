Ey Mehmed'im !

Bir güz günü düştün yollara

Anadolu'nun bağrından dualarla uğurlandın

Sen küçük Muhammetsin

Sen ellerin semaya kalktığı askersin

Ey Mehmed'im !

Bir akşam geldin soframıza

Özlenen beklenen sendin

Sen Fatih'in torunusun

Yıllardır gözü yaşlı yolunu bekledik

Dedelerimiz Mehmetçik gelecek diyordu ya

İşte şimdi kapımızdasın

Sen ezanlarla geldin

Hoşgeldin

Ey Mehmed'im !

Ölüm her gece dağları gezdi

Yüzünü unuttuk hayatın

Sokaklarda kan geziyordu

Kimseyi tanımıyor kimseyi bilmiyordum

Ey Mehmed'im !

Fecr vakitlerine kadar dua ettik

Dualarımız kabul oldu

Hasımlarımız tarumar oldu

Sen gelince güzümüz bahar oldu

Ey Mehmed'im !

Bu dağlar bu topraklar bizi ayırmıştı

Tel Abyad'la Akçakale'yi

Re'sul Ayn'la Ceylanpınar'ı

Şimdi seninle bir olduk

Torunlarımla beraberim artık

Ey Mehmed'im !

Nasırlı ellerimle duvarıma hilâli astım

Yaralı yüreğimi yıldız yaptım

Yalnız değilsin

Ey Mehmed'im !

Gidecek kapım mı vardı ?

Kaderimle pençeleştim yıllarca

Sana gönderdim çocuklarımı

Yetiştin geldin

Son nefesimde

Ey Mehmed'im !

Urfa türkülerini söyleyip avunduk

Sana atıp tutanlara

Karşı durup savunduk

Gönlümüzdesin kalbimizdesin

Ey Mehmed'im !

Gençliğinde yedi düvelle savaşmıştın

Aç kaldın susuz kaldın

Seni Azez'de Cerablus'ta seni gördüm

İçim içime sığmadı sevindim

Ey Mehmed'im !

İhtiyarladım yine yedi düvelle savaşıyorsun

Aynı safta aynı kaderde

Yine buluştuk

Fırat'ın kalkanı olup

Zeytin dalı uzattın

Elimizle değil yüreğimizle aldık

Nice destanlar yazdık

Ey Mehmed'im !

Merhametin gazabından

Sevgin nefretinden büyük

Kalbindeki vatan sevgisi

Hepsinden büyük

Ey Mehmed'im !

Seni hüdhüd kuşu muştuladı

Geliyorlar nidasiyla uyandım o sabah

Hayallerim gerçek oldu

Şimdi yanıbaşımdasın

Ey Mehmed'im !

Biliyor musun artık rahat uyuyacağım

Uykularım bölünmeyecek

Torunlarımıza seni anlatacağız

Destanını kitaplarımıza yazacağız

Ey Mehmed'im !

Tenceremiz tavamızda aş olacak

Sokaklarımızda huzur

Evlerimizde bereket olacak

Dualarımız hep seninle

Kalplerimiz seninle atacak

Ey Mehmed'im !

Kaç yıldır tarlalarımızdan ekin biçilmiyor

Kurudu bahçelerimiz

Üzümler yetişmiyor artık bağlarımızda

Genç fidanlarımız toprağa düştü

Ellerimiz semaya bize ayrılık düştü

Ey Mehmed'im !

Burada kardeşi kardeşe

Evladı babaya düşürdüler

Bir sokum ekmeğe muhtaç ettiler

İnsanları birbirine katlettirdiler

Sonra çekip gittiler

Ey Mehmed'im !

Güneşin tepelerin arkasından doğar gibi

Geliyorsun

Gündüzün geceye hükmettiği gibi

Aydınlatıyorsun

Sen geliyorsun

Seni görüyorum

Ey Mehmed'im !

Dudaklarında tekbir

Sen geliyorsun

Dudaklarımızda tekbir

Sen geliyorsun

İbrahimî bir duruş

İsmailî bir adanışla

Sen geliyorsun

Ey Mehmed'im !

Zulme karşı zalimleri ezerek

Sen geliyorsun

Gözleri kör kulakları sağır sefillere karşı

Sen geliyorsun

Benliğinden sıyrılmış zavallıları

İnsanlığından bihaber martavallara karşı

Sen geliyorsun

Ey Mehmed'im !

Bizi yetim öksüz bırakanlara

Namusumuza göz dikenlere karşı

Sen geliyorsun

Ey Mehmed'im !

