İnsanların Dünya Tutkusu  

Bilmeliyiz ki dünya tutkusu bizlerin işine bu dünyada yaramamaktadır. Dünyayı sevmek ona meyil etmek bizlerin nefsimizde kötü izler bırakan şeylerdir. Dünya tutkusu, para aşkı, servet, şöhret ve şehvet düşkünlüğü, cimrilik, bencillik, çekememezlik gibi insan dünyaya sınırsızca bağlamayı emreden kötü hasletler de özden sapmayı ve yabancılaşmaya neden olan insanın huylarındandır.

Bizler bilmeliyiz ki bu saydıklarım insanlarda ahlaki sabırsızlığa ve insanın benliğinin kaybolmasına sebep olan işlerdir. Dünya sevgisi insanı haksızlık, yolsuzluk her türlü menfaat peşine sürükler. Nefislerimiz bunu hoş karşılar, şeytan insanları aldatır, yapacağı iyi ve güzel işleri yapmasına engel olur.

Şeytan sadece kötü olanı yapmaya teşvik eder, fısıldar biz insanların sürekli etrafındadır. Buna engel olmak şeytanın sözünü dinlememek için onun söylediklerini yapmamamız gerekmektedir. Kuranı Kerimde, “Ey insanlar Allah’ın verdiği söz gerçektir, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın” (Fatır Suresi 5 ayet)

Dünya bizi aldatan olmamalıdır, buna biz engel olmalıyız insanın zamanını iyi ve güzel işlerde değerlendirmesi gerekmektedir, eğer ömrünü boş şeylerle geçirirse sonu pişmanlık ve hüsran olacaktır. Günlerimiz geçiyor, zamanımızı hem dünyada rızkımızı aramada hem de ahiret yolunda Allah’ın huzuruna boş varmamız için ibadetlerimizi eksiksiz yerine getirmeliyiz.

Çünkü Kuran’ı Kerim, “Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir.” (Ali İmran Suresi 185 ayet). Bizler dünyanın boş işleri ile zaman harcamayalım. Allah’ın huzuruna duralım, Allah’ı bu dünyada hatırlayalım ki Allah da ahirette bizi hatırlasın Said b.Cubeyr demiştir ki: “Dünya hayatı ancak ahireti istemeyenler için bir aldanış metadır, yoksa ahireti isteyen kimseler için böyle değil aksine oraya ulaştırma vasıtasıdır”

Bizler bu dünyada da ahiretimizde de hayırla sonuçlandırmak için hem de bu dünyamıza hem de ahiretimiz için çalışmalıyız. Allah’a yakın kullarından olalım, ahiretimizi bu dünyamız için yakmayalım. Allah’ın razı olduğu kul olabilmek dileği ile Selam ve Dua ile.

