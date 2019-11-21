Eyt Konusu Can Sıktı

Türkiye'de siyaset gündemi EYT'nin etrafında dönüp duruyor. Bu konuda sivil toplum kuruluşları ve siyasilerin açıklamaları her zaman araştırılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Yerel seçimlerin her zaman odak noktası olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununa bir türlü çözüm bulunamadı.

Açıklamalar resmi kanallarda son dakika olarak duyurulsa bile, seçmen kanadında olumsuz bir etki oluşturmaktadır. Seçim öncesinde vatandaşların "bir daha bunlara oy vermem", "eyt yoksa oy yok" söylemleri her zaman duyulmuştur. Ancak net bir adım atılmadığı için beklentiler üzmeye devam etmiştir.

2019 yılı Kasım ayı içerisinde bulunduğumuz şu günlerde AK Parti Lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin EYT konusunda yaptığı açıklamalar seçmen ve vatandaş üzerinde olumsuz bir etki oluşmasına neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT konusunda yaptığı açıklamasında;

"Bizim başımıza erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödeyecek ve ödedi. Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Erken emekli olup ikinci iş arayacak ve işsizliğin yükselmesine neden olacak. Bu hesap kötü bir hesaptır. Biz bunu politik hesaplarla yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum, beni bu yola teşvik etmeyin. Seçimi kaybetsek de olmayacak. İskandinav ülkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle battı. Herkes vaktinde emekli olmalı." ifadelerini kullandı.

MHP Lideri Bahçeli ise EYT konusunda;

"Hükümetin tavrını destekliyoruz, Türkiye açısından isabetli." dedi.

Ancak bu açıklamalar seçim zamanında söylenen hiçbir sözün yerini tutmadı. Eylem planları, TBMM'de yapılan açıklamalar, Parti merkezlerinde düzenlenen basın toplantıları ve daha farklı şekilde yapılan EYT açıklamaları beklendiği gibi gerçekleşmedi. Bu yüzden seçmen üzerinde oluşan baskının sonuçları "seçim zamanında" yüzünü göstereceğe benziyor.

Her ne kadar ülke ekonomisi düşünülse bile "batmak" kelimesini kullananların "sadece parti kanadında" yaptığı harcamaları göz önüne alması en doğru karar olacaktır.

