Fransız pedagog ve ilim adamı “Jules Payot” tarafından kaleme alınmış olan “İrade Terbiyesi” adlı bu eser merhum Cemil MERİÇ’in de kitabında belirttiği üzere disiplin içinde çalışma konusunda önemli bilgiler ihtiva ediyor.

Beş ana başlıktan oluşan eserde yazar, iradesizliğin insan içerisinde doğuşundan başlayarak etkileyen ve tetikleyen faktörleri ve bunlarla nasıl başedebileceğimizi ortaya koyuyor.

Kitabın ilk bölümü olan ve “Meseleye Giriş” başlığını taşıyan bölümde iradesizliği doğuran isteksizlik, amaçsızlık veya edinilen amacın çalışmak için yeterli “motor gücünü” harekete geçiremediği hususlarına değinen yazar ikinci bölümde kişiye özel ve oldukça önemli tavsiyeler veriyor…

Üçüncü bölümde çevresel etkilere değinen yazar özellikle üniversite öğrencileri ve akademisyenler arasında yanlış kurulan hatta kurulamayan öğrenci-öğretmen ilişkisinin liseden çıkan ve beklentileri çok daha farklı olan öğrenciler açısından olumsuz sonuçlar doğurduğundan bahsediyor. Bunun yanında aile, akrabalar, mahalle gibi yakın çevremizi oluşturan kişilerle olan ilişkilerimize de değinen yazar; çevresel amillerin irademiz üzerinde yarattığı etkileri inceliyor…

Dördüncü bölümde ise iç kaynaklarımıza yönelen yazar çözüm önerileriyle birlikte tefekkürün önemini ve ne olduğunu açıklıyor. Bu bölümde beden sağlığına da değinen yazar aynı zaman ruhi ve bedensel “hareket” kavramı üzerinde duruyor.

“İrade Psikolojisi” adlı son bölümde ise duygu ve düşüncelerin irade terbiyesindeki rollerini açıklayarak aklın önemine değinen yazar toparlayıcı bir son sözle de eserine nokta koyuyor.

Genel hatlarıyla anlatmaya çalıştığım bu beş ana başlıkta tembelliği doğuran amiller, iradesizliğin sebepleri, neden sebat edemediğimiz gibi iç dünyamızla dış dünyamızı birbirine bağlayan birçok soruya cevap bulabiliyoruz. Yazılış tarihi itibariyle geçmiş döneme ait örnekler sunsa da sorunların sadece şekil değiştirdikleri ve mahiyetlerinin aynı olduğu hususunda güncelleriyle kolayca mukayeseye açık…

Merhum Cemil MERİÇ’in “Disiplin içinde çalışmayı bu kitaptan öğrendim.” dediği bu önemli eseri tüm gençlerimize tavsiye ediyorum…

Baki selam ve muhabbetlerimle…

