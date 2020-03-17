FARKINDALIK

Değerler inançla kurumsallaştı. Meyvelerini vermeye başladı. Güvenlik güçlerimizin zaferi, temeldeki beraberliği, şehadeti müjdeleyen, gönüllere, ruhlara işlemesi zafere dönüştü. Kahramanlarımız dalga dalga her davet eden mazluma yetişti.

Ne zaman huzur, barış, zaferleri getiren inançla yoğrulan maya gevşedikçe, dışarıdan formüller, çareler, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya gevşeyen saflara münafıklar girdi. Haktan görünen Lawrence’lerin hayranları düşman tezgahını kolaylaştıranlar, iradesi zayıf, zafiyetli, ihanet içinde olanlar dün o muhteşem yapıya zarar vermeye başladılar. Osmanlı içinde özgürlükleri geliştiriyoruz derken, Osmanlının yıkılışında oyun kurucusu olanların yardımcıları oldular.

İçeriden hainliğine olduğu gibi yaldızlı düşman tezgahlarına inandılar. Milyonlarca arazisi olan, dünyanın en büyük imparatorluğunu, medeniyetini, dünyanın huzurunu sağlayan ve devamını kollayan devasa yapıyı düşmanlar ve yerli işbirlikçileri yıktılar.

Bu ihaneti gören milli şairimiz, o günkü aydınlarımızla birlikte Mehmet Akif ERSOY gibileri çok pişman olmasına rağmen çaresiz kalmıştır. Hatta göz yaşları arasında çok sevdiği vatanını terk etmeye mecbur bırakılmıştır.

Abdulhamid Han’ın eşi ve kızı Avrupa’da büyük bir firmanın bulaşıkhanesinde bulaşıkçı olarak bulunmuştur. Sayın Başbakan Menderes, gitmiş onları Türkiye’ye getirmiştir.

Dünyanın hiçbir yerinde dedelerine, geçmişine, değerlerine hakaret eden görülmemiştir. Kızıl Sultan vs diyerek Osmanlıyı küçümseyen, inançlarıyla alay eden bir nesil görülmemiştir.

Jön Türklerle başlayan haçlı hayranlığı onlar gibi olma özlemi, kendini inkar, bir kesimle günümüze kadar gelmiştir.

Benim halkıma, askerime, polisime, devletime silah çeken, şehit olmasına sebep olan unsurları Suriye dahil nerede olursa olsun kim olursa dersini alır. Oraya girer, hizaya sokar.

Güvenlik güçlerimizin başarısı ile övüneceği yerde, orada ne işimiz var diyenlere de aziz millet geçmişte olduğu gibi bugün de sıcak bakmıyor.

Küçümsediğiniz köylü, işçi topyekûn Anadolu rahatsız olmaktadır. Halk, oyunların farkındadır.

