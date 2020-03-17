Corona Virüsünün Reçetesi ..!

Sadece ülkemizde değil, milyarlarca insan bu virüsle yatıp bu virüs ile kalkıyor! Ve herkesin aklındaki tek soru, bu tehlike ne zaman geçecek ne zaman rahat bir nefes alacağız.

Görünen o ki, bu virüs ülkemize çok fazla zarar vermeden geçecek. Zamanında alınan akıllı tedbirler, zamanında yapılan müdahaleler sayesinde virüsün şu ana kadar ülkemizde can kaybına neden olmadığı resmi makamlarca ifade edilmektedir. Resmi makamlar diyorum özellikle sosyal medya ve şehir efsanelerine bakılacak olursak, öldük, bittik, yandık, tükendik. Oysa ki bütün bilim adamlarının ortak görüşü resmi makamların ifadeleri ile örtüşüyor.

Bize göre bu ve buna benzer tehlike hiçbir zaman geçmeyecek! Bugün Corona yarın bir başka virüs veya mikrop. Adının ne önemi var. Hepsi birbirinden tehlikeli. Ve bu virüslerle ilgili birçok komplo teorileri havada uçuşuyor.

Bugüne kadar son yıllarda hatırlayabildiğimiz bu tür virüslerin tek bir ortak düşmanı var. “TEMİZLİK!”

Corona güncel olduğu için söyleyelim bütün bilim adamları kısa ve öz olarak, “Temizliğinize dikkat edin”! El- yüz temizliğinden tutun da vücut ve çevre temizliğine varıncaya kadar. Ve tabi ki temiz ve helal olan ürünleri tüketin.

Elbette aklımıza ilk gelen, İslam’ın ve O’nun Peygamberinin temizliğe verdiği önem!

Sadece birkaç ayete baktığımızda; "Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve kollarınızı yıkayın, başınıza meshedin ve topuklara kadar da ayaklarınızı yıkayın... “ Maide 6

"Rasûlüm! Pis ve murdar olan şeylerin çokluğu seni hayrete sevk etse bile: “Pis ve murdar olan ile temiz ve hoş olan asla bir değildir de…..” Maide /100

“Size verdiğimiz temiz ve helâl rızıklardan yiyin” A’raf 160

"Maddi-manevî her türlü pislik ve kötülükten uzak dur." Müddesir/5

Ve Peygamberimizin birkaç hadisi şerifini hatırlayalım; ““Bir Müslüman (veya mü’mün) abdest aldığı zaman, yüzünü yıkarken gözleriyle işlediği günahları, ellerini yıkadığında elleri ile işlediği günahları, ayaklarını yıkadığında da, ayaklarıyla işlediği günahları abdest suyu ile akıp gider. Nihayet o Müslüman günahlarından tamamıyla arınmış olur.”

“Bir mü’minin abdest alması, günde beş vakit evinin önünden akan derede yıkanması gibidir. “

“Temizlik imanın yarısıdır”

"Misvak kullanmak ağzın temiz kalmasına ve Rabbin razı olmasına sebeptir.”

"Yemeğin bereketi hem yemekten önce hem de yemekten sonra elleri yıkamaktadır."

Görüldüğü gibi, Allah ve Rasülü’nün söylediklerini, bugün bilim adamları aynısını tekrar ediyor. Aklın yolu bir.

Özetle, Corona Virüsü veya benzeri virüs ve mikroplardan korunmanın en güzel yolu ve reçetesi, namaz dolayısı ile de abdest almaktır. Hakkı ile abdest alıp namaz kılan, Kur’an ve Sünnette belirtilen temizlik kurallarına uyan bir mü’minin virüs kapması, mikrop bulaşması son derece zordur.

Bugün İslam’ın ilke ve kurallarını görmezlikten gelenler, dün olduğu gibi, yakın bir gelecekte ders olarak okutacaklardır. Korunma yöntemleri açıklanırken adına İslam demiyorlar ama eninde sonunda bunu kabul edecekler.

Bernard Show bile o yıllarda gerçeği görerek, “Bir gün gelecek doktorlar hastalarına iyileşmeleri için reçetelerine Müslümanların kıldığı namaz ve tuttuğu orucu yazacak.”

Bu konuda yüzlerce bilim adamının sözlerini burada yazabiliriz ancak, Kur’an Kerim’in birçok ayetinde, “Siz hiç düşünmez misiniz, akıl etmez misiniz…” der. Başka söze gerek var mı?

Kalbi kararıp, gözleri mühürlenenler ne kadar inat ederlerse etsinler, İslam’ın ilkeleri, kuralları, emir ve yasakları, her yeni günde insanların üzerine bir güneş gibi doğacaktır.

O zaman gerçeğin ışığına doğru yürümek lazım. Uydurulan değil, indirilen dini anlamak, ona göre amel etmek insanlığın kurtuluşudur. İnsanın özgürleşmesi, kula kulluk değil Yaratan’a kulluk etmesidir.

Kısacası Corona Virüsü veya başka virüs ve mikropların reçetesi net bir şekilde bellidir. ABDEST ALMAK. NAMAZ KILMAKTIR.

Ruhun ve bedenin şifası. Üstelik hiçbir ücret ödemiyorsunuz!

ALLAH’IN NUR’U İLE NURLANMANIZ SELAM VE DUASI İLE…

İsmet TAŞ – İç Anadolu Birliği Genel Başkanı

Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanı