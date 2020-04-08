  • BIST 92.874
  • Altın 359,035
  • Dolar 6,7706
  • Euro 7,3605
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 9 °C
»

'Fatih' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak Akdeniz'den gelip Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
'Fatih' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj yapmak için kullandığı 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemi saat 11.30'da Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

"Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi" unvanına sahip gemi, saat 12.45'te Çanakkale önlerine ulaştı.

fatih2.jpg

Akdeniz'den gelen ve Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere seyreden gemiye Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Fatih, İstanbul'un Haydarpaşa Limanı'ndaki direk kısaltma işleminin ardından "15 Temmuz Şehitler Köprüsü"nün altından geçiş yapıp Karadeniz'e açılacak.

Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen "Fatih", 12 bin fit deniz ve maksimum 40 bin fit sondaj derinliği yeteneğine sahip.

Fatih sondaj gemisi, Norveç'in güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda Limanı'ndan yola çıkarak 29 Aralık 2017'de Çanakkale Boğazı'ndan geçmiş, 31 Aralık 2017'de Kocaeli Dilovası'ndaki limana ulaşmıştı.

Yerli sondaj gemisi son olarak Akdeniz'e açılmak üzere 1 Haziran 2018'de Çanakkale Boğazı'nı geçip Ege'ye doğru yol almıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Ek gelir toplamayacağız08 Nisan 2020 Çarşamba 13:11
  • İspanya'da COVID-19'dan 1 günde 757 kişi öldü08 Nisan 2020 Çarşamba 12:37
  • Afrin’de patlama: 1 yaralı08 Nisan 2020 Çarşamba 12:36
  • Türk İHA'sı dolunayın önünden geçerken objektife yansıdı08 Nisan 2020 Çarşamba 12:33
  • İletişim Başkanı Altun, kampanya ile toplanan rakamı açıkladı08 Nisan 2020 Çarşamba 11:57
  • Türkiye'nin 'maske başarısı' adım adım geldi08 Nisan 2020 Çarşamba 11:48
  • YPG/PKK'ya yılın ilk 3 ayında ağır darbe08 Nisan 2020 Çarşamba 11:46
  • ODTÜ, Bilkent ve Hacettepe üniversiteleri Kovid-19 aşısı için ortak çalışmaya başladı08 Nisan 2020 Çarşamba 11:43
  • Akar: Kulp'taki terör saldırısının hesabını mutlaka verecekler08 Nisan 2020 Çarşamba 11:21
  • Diyarbakır'da sivillere yönelik terör saldırısı: 5 sivil şehit oldu08 Nisan 2020 Çarşamba 10:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti