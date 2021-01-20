  • BIST 1.565
  • Altın 441,153
  • Dolar 7,4723
  • Euro 9,0601
  • Ankara -9 °C
  • İstanbul 0 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -6 °C
SON DAKİKATBMM Başkanı Mustafa Şentop KOVİD-19 aşısı oldu
»

Fatih Karagümrük'ün konuğu Beşiktaş

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 20. haftasında yarın lider Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Fatih Karagümrük'ün konuğu Beşiktaş

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 20. haftasında yarın lider Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde 14. haftayı bay geçen Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de iç sahada oynadığı 9 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Dış sahada oynadığı 9 karşılaşmada ise 1 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgisi bulunan kırmızı-siyahlılar, haftaya 27 puanla 8. sırada girdi.

Beşinci haftayı bay geçen Beşiktaş ise ligde 18 maçta aldığı 12 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 38 puan ve averaj farkıyla birinci sırada bulunuyor.

Karagümrük'te kart cezalıları Enzo Roco, Jure Balkovec ve Vato Arveladze karşılaşmada görev yapamayacak. Sakatlıkları bulunan Ervin Zukanovic ve Yannis Salibur'un da maçta forma giymesi beklenmiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mesut Özil: Fenerbahçe formasını giyeceğim için çok mutluyum19 Ocak 2021 Salı 19:13
  • Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı19 Ocak 2021 Salı 14:54
  • Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı19 Ocak 2021 Salı 14:47
  • Satrançta hedef 1 milyon lisanslı sporcu19 Ocak 2021 Salı 14:47
  • Türkiye 2021'de tekerlekli sandalye teniste 3 uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak19 Ocak 2021 Salı 14:46
  • İtalya'da Süper Kupa heyecanı19 Ocak 2021 Salı 11:20
  • Göztepe teknik direktör Ünal Karaman'la prensip anlaşmasına vardı19 Ocak 2021 Salı 11:19
  • Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'a konuk olacak19 Ocak 2021 Salı 11:11
  • NBA'de Lakers'ın serisine Warriors son verdi19 Ocak 2021 Salı 11:10
  • İbrahimovic attı, Milan galibiyetlerine bir yenisini ekledi19 Ocak 2021 Salı 09:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti