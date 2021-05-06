  • BIST 1.428
  • Altın 483,438
  • Dolar 8,2903
  • Euro 9,9921
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 17 °C
»

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarına başladı

Süper Lig 40'ıncı haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarına başladı

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 18.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla da antrenman noktalanadı.

Sarı-lacivertli ekipte, Serdar Aziz antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Altay Bayındır ise takımdan ayrı yaptığı bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı. Nazım Sangare, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar'ın tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper Lig'de başkent ekipleri 'ateş hattında'06 Mayıs 2021 Perşembe 12:44
  • Galatasaray evinde sıkıntılı, Beşiktaş deplasmanda iyi06 Mayıs 2021 Perşembe 12:43
  • Süper Lig ekibi Gaziantep kalan maçlarında en fazla puana talip06 Mayıs 2021 Perşembe 12:43
  • NBA'de Cedi Osman'ın 14 sayısı Cavaliers'a galibiyeti getirmedi06 Mayıs 2021 Perşembe 12:42
  • TFF 1. Lig'de son haftanın perdesi yarın açılıyor06 Mayıs 2021 Perşembe 12:42
  • Kariyer rekoru kıran Muhammet Demir'in gözü milli takımda06 Mayıs 2021 Perşembe 12:40
  • TFF 1. Lig'de son haftanın perdesi yarın açılıyor06 Mayıs 2021 Perşembe 11:47
  • NBA'de Cedi Osman'ın 14 sayısı Cavaliers'a galibiyeti getirmedi06 Mayıs 2021 Perşembe 11:46
  • Süper Lig ekibi Gaziantep kalan maçlarında en fazla puana talip06 Mayıs 2021 Perşembe 11:06
  • Galatasaray evinde sıkıntılı, Beşiktaş deplasmanda iyi06 Mayıs 2021 Perşembe 11:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti