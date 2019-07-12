Fethullahçı terörle mücadelenin muhasebesi

15 Temmuz 2016’nın üzerinden 3 yıl geçmiş bulunuyor. Geriye dönüp baktığımızda bu zorlu üç yılın büyük bir mücadeleye sahne olduğunu görüyoruz.

Öncelikle kısa bir muhasebe yapalım…

Hâlen kaç FETÖ tutuklusu ve şüphelisi var? Tutuklu FETÖ’cü sayısı 29.816, şüpheli ve sanık sayısı ise 22.000 dolaylarında.

TSK’dan kaç personel ihraç edildi? Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1.122, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 432, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 495 personel ihraç edildi.

Şu ana değin 15 Temmuz işgal girişimi davalarının sonucu ne oldu? 1.187 FETÖ’cü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 1.001 FETÖ’cü müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 1.245 FETÖ’cü hakkında 1 yıl 2 ay ila 20 yıl arasında hapis cezası verildi.

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu davasında karar ne oldu? 8 FETÖ’cü ağırlaştırılmış müebbet, 25 FETÖ’cü ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fahri Kasırga’nın derdest edilmesine ilişkin davada karar ne oldu? 18 FETÖ’cü ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezasına, 5 FETÖ’cü ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl cezasına çarptırıldı.

İstanbul’daki ana darbe davasında karar ne oldu? 12 FETÖ’cü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 5 FETÖ’cüye 87’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında karar ne oldu? 23 FETÖ’cü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 3 FETÖ’cüye müebbet hapis cezası verildi. 18 FETÖ’cü 5-7,5 yıl arasında hapse mahkûm edildi.

Genelkurmay çatı davasında kime ne ceza verildi? 133 FETÖ’cüye ağırlaştırılmış müebbet, 23 FETÖ’cüye müebbet hapis cezası verildi.

Kara Harp Okulu davasında karar ne oldu? 19 FETÖ’cüye ağırlaştırılmış müebbet, 28 FETÖ’cüye müebbet, 67 FETÖ’cüye 15 yıl, 43 FETÖ’cüye 12 yıl 6 ay, 22 FETÖ’cüye 6 yıl 3 ay, 17 FETÖ’cüye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Temmuz 2019 itibarıyla derdest FETÖ davalarında son durum nedir? 7 İlde 25 dava devam ederken toplamda 1.504 sanık FETÖ’den yargılanıyor.

FETÖ soruşturmalarında son durum nedir? Soruşturma aşamasındaki dosya sayısı 91.000, şüpheli sayısı 181.000, kovuşturma aşamasındaki dosya sayısı 51.000 yargılanan sanık sayısı 78.000 dolaylarındadır.

Bu rakamlar ne anlama geliyor? Değerli okurlar, bazıları ısrarla FETÖ ile mücadele edilmediğini öne sürüyor ya hani...! İşte bu rakamlar o kimseleri yalanlıyor. Bu bir.

Bir de FETÖ mücadelesinin ne kadar çetin ve çetrefilli olduğunu, uzun bir süreç gerektirdiğini, hatta kararlılık ve gözü peklik istediğini gösterir. Bu da iki.

Gün itibarıyla (10 Temmuz) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından tam da konuya ilişkin bir açıklama geldi. Başsavcılık diyor ki “henüz tespit edilememiş ve hâlen Ordu içinde görev yapmakta olan FETÖ’cü terörist askerlerin sayısı tespit edilen ve yargılanan FETÖ’cü terörist askerlerin sayısından çok daha fazla”. Buyur buradan yak…

Bütün bu keşmekeş ve sergüzeşt içerisinde yine yeniden bir 15 Temmuz’a daha eriştik. Milletçe en çok göz önünde bulundurmamız gereken 15 Temmuz’un her şeyden önce bir demokrasi ve kahramanlık günü olduğudur. Millet, o gün yasal otoriteyi, milli egemenliği yollardan, sokaklardan topladı. Millî irade, cumhuriyet tarihinde ilk defa böylesine derinden hissedildi ve ülkenin gidişatına yön verdi. Sadece seçim zamanı oy vermekle milli irade sergilenmez. Sadece akşam haberlerini izlemekle, milli maçları heyecanla seyretmekle de milli irade sergilenmez. Gerektiğinde sokağa çıkıp “meydanların kralı biziz” diyebilmektir milli irade.

Nitekim bizi örnek alan Venezüella halkı ve emperyalizmin pençesindeki diğer başka halklar milletimizin kahramanlığını her fırsatta takdirle yâd ediyorlar.

Biz, 15 Temmuz’da masonların taptığı şeytanın kör gözüne parmağımızı soktuk, Amerika’nın oyununu bozduk; terörizmin Türkiye gibi ülkeleri dize getiremeyeceğini, bağımsızlığımız için gerekirse canımızla ve malımızla bedel ödemeye hazır olduğumuzu gösterdik. Şimdiden sonra da kimse bu milleti tutamaz.

Oyun içinde oyun kuran ey siyonist şaklabanlar, bu ülkenin sokakları uzun ince bir otobüstür, binmesini bilmeli, milletin elinde sopayla beklediği son durağa gelmeden inmesini bilmeli. Saygılar…

Muhammed GÖMÜK

Tay-Der Başkanı