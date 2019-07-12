Mübarek Yolculuk Hac İbadeti

Müslümanların en önemli ibadetlerden birisi de Hac ibadetidir. İslam’ın şartlarından biri olan Hac ibadeti müminleri mümin yapan, günahlardan arındıran bir ibadettir. Maddi olarak imkanı olan tüm müslümanların ömründe bir defa farz olan hac ibadetini yapması gerekir.

Bu yıl içinde olduğumuz bu ayda başlamıştır ve hacılarımız Kâbe’yi ziyarete devam edecektir. Hac, Rabbimizin rızasını kazanmak için Kâbe’yi tavaf etmek, Arafat’ta vakfeye durmaktır. Mübarek yolculukta dünyanın dört bir yanından Mekke’ye gelen müminlerin uzaklarda iken günde beş vakit yöneldikleri Kâbe’nin gölgesinde buluşmalarıdır.

Bizler bu ibadeti yaparken Allah’ın huzurunda Kâbe’ye yönelmiş bulunurken her türlü sıkıntılara, meşakkatlere göğüs germemiz huzuru sadece maddi ve manevi her şeye tercih etmektir. Allah’ın bize emrettiği Hac ibadeti, kutsal yerler olan Mekke ve Medine şehirleri Peygamber Efendimizin ayak bastığı kutsal topraklardır.

Hacca niyet edip yola düşen Müslüman bedeniyle ihrama ruhuyla takva elbisesine bürünür. Allah’ın ve Resulünün emirlerine tabi olacağına her türlü günah ve çirkinlikten uzak duracağına söz verir. Renkleri, dilleri, ülkeleri farklı ama gayeleri aynı olan mümin kardeşleriyle birlikte telbiye getirerek şöyle niyazda hep bir ağızdan bulunurlar; “ Buyur Allah’ım buyur! Emrindeyim Buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. Allah’ım Buyur! Hamd sana mahsustur. Nimet de senin mülkünde senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.”

Peygamberimiz telbiye getiren sesine taşların, ağaçların hatta toprağın eşlik ettiğini söyler, Allah tarafından kabul edilmiş haccın karşılığı ancak cennettir. Hac ibadeti sadece Allah’ın rızasını kazanmak önemlidir. Kuran-ı Kerimde şöyle buyrulmuştur: “Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse, bilsin ki Hac sırasında cinsel davranışlarda bulunmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Ahiret için azık toplayın Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadadır. Ey akıl sahipleri bana karşı gelmekten sakının.” (Bakara Suresi 197 ayet)

Peygamber Efendimiz, (S.A.V) “Kim beni vefatımdan sonra ziyaret ederse, beni hayatımda ziyaret etmiş gibidir. Kim hac yapar da beni ziyaret etmezse bana cefa etmiş olur. Kim sevabına ihramlı beni Medine de ziyaret ederse, o benim komşum olur. Kıyamet günü ona şefaat ederim, Kabrimi ziyaret edene kıyamet günü şefaatçi olurum” buyurmuştur.

Allah bizlere Hac ibadetini emrettiği gibi yapan kullarından eylesin. Bizleri Peygamber Efendimizi ziyaret eden kullarından eylesin, Oralara gidip te manevi ibadetini alandan eylesin. Kalplerimizi Allah yolundan giden kullarından eylesin. Allah hacılarımızın Hac ibadetlerini kabul eylesin. Allah’a emanet olun, Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

