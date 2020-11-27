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FETÖ'nün Batum imamı, Denizli'de 40 bin dolarla yakalandı

DENİZLİ'de polis, Fetullahçı Törer Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yaptığı operasyonda, örgütün Batum imamı ve sözde Gürcistan eğitim sorumlusu C.D. (47) hücre evinde yakalandı.
FETÖ'nün Batum imamı, Denizli'de 40 bin dolarla yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ soruşturması kapsamında örgüt üyesi olan ve firari olarak aranan C.D.'nin hücre evinde saklandığını belirledi. Dün operasyon düzenleyen Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri örgütün hücre evinde saklanan C.D.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

BATUM İMAMI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan C.D.'nin 2000 ile 2011 yılları arasında Gürcistan'da örgüte ait Demirel Koleji'nde öğretmenlik ve idarecilik yaptığı, 2001 yılından itibaren sözde Batum İmamı ve sözde FETÖ'nün Gürcistan eğitim sorumlusu olduğu belirlendi.

MAKYAJ MASASI TABURESİNDE 40 BİN DOLAR

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri C.D.'nin saklandığı hücre evinde yaptıkları aramada pasaportlar ile dijital materyaller ele geçirirken, yatak odasındaki makyaj masası taburesi altına yapılan gizli kasada 40 bin dolar ve 5 bin lira buldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D., tutuklandı.

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