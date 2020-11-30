  • BIST 1.314
  • Altın 444,035
  • Dolar 7,7743
  • Euro 9,3151
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 0 °C
»

'FETÖ'nün hafızası' Ali Ursavaş

Uzun yıllardan beri örgütün tepe yöneticileri arasında yer alan Ali Ursavaş, yurt dışında bulunan örgüte ait okul, üniversite, dershane, dernek ve yurtlarından sorumlu olarak gösteriliyor.
'FETÖ'nün hafızası' Ali Ursavaş

Darbe girişiminin ardından çözülmeye başlayan FETÖ'de, güç mücadelesi baş gösterirken elebaşı Fetullah Gülen'den sonra yerine kimin geçeceği tartışması, gözleri örgüt yöneticilerinden oluşan "karanlık kurul üyelerine" çevirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Başyüceler" ya da "istişare heyeti" de denilen bu kurul üyelerinden biri de örgütün yurt dışı yapılanmasından sorumlu sözde imam Ali Ursavaş.

Uzun yıllardan beri örgütün tepe yöneticileri arasında yer alan Ursavaş, yurt dışındaki örgüte ait okul, üniversite, dershane, dernek ve yurtlarından sorumlu bulunuyor. Ayrıca, yurt dışında okul, dernek gibi kurumlarının açılması, eleman temini, maddi ihtiyaçlarının tespitini de yapıyor.

FETÖ elebaşı Gülen'in talimatlarını bizzat FETÖ mensuplarının bulunduğu ülkelere giderek örgüt mensuplarına ileten Ursavaş'ın çok sayıda ülkeye farklı tarihlerde giriş-çıkış yaptığı tespit edildi.

Ursavaş, aynı zamanda örgütün düzenlediği Türkçe Olimpiyatları'nın da organizatörü olarak biliniyor.

Darbe girişiminden önce açılan FETÖ çatı davasının iddianamesine göre Ursavaş, örgütün sözde başyüceler kurulu ve istişare heyeti üyeleri arasında yer alıyor.

Örgütün hafızası
FETÖ'nün eski emniyet imamı Kemalettin Özdemir, tanık olarak verdiği ifadede Ali Ursavaş'ın uzun yıllardan beri örgütün içerisinde bulunduğunu ve "örgütün hafızası" durumunda olduğunu beyan etti.

Özdemir'e göre, yurt dışındaki bütün FETÖ kurumları Ursavaş'a bağlı, örgütün yurt dışı yapılanmasının başındaki isim olan Ursavaş ise örgütün ileri gelenlerinden ve direkt Fetullah Gülen'e bağlı.

Gizli tanık "Arif" de yargılama sürecindeki ifadelerinde Ursavaş'ın, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında görev aldığını teyit etti.

Örgütte yurt dışına görevlendirilecek kişilerin seçilerek sözde yurt dışı komisyonuna sunulduğunu anlatan gizli tanık Arif, söz konusu komisyonda Mustafa Özcan ile Ursavaş'ın bulunduğunu, Ursavaş'ın tüm imamların sorumlu imamı olduğunu dile getirdi.

FETÖ elebaşına sunumu Ursavaş'ın yaptığını aktaran Arif, 2015'teki sözde kıta imamları toplantısına katılanlardan birinin de Ursavaş olduğunu beyan etti.

FETÖ çatı davasının firari sanığı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden önce açılan FETÖ çatı davasının firari sanıkları arasında elebaşı Gülen ile birlikte Ali Ursavaş da bulunuyor.

İddianamede Ursavaş'ın, "Anayasayı ihlale teşebbüs etmek" ve "hükümeti yıkmaya teşebbüs etmek" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra çeşitli suçlardan 132 yıl bir aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Türkiye'den 2014'te ayrıldığı tespit edilen ve hakkındaki soruşturma kapsamında 2015'te evinde yapılan aramanın ardından firar eden Ursavaş, İçişleri Bakanlığının "aranan teröristler" listesinde kırmızı kategoride 10 milyon lira ödülle arananlar arasında yer alıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından engellilere hayatın her alanında tam destek30 Kasım 2020 Pazartesi 11:28
  • Uzmanlara göre Avrupa Birliği Türkiye'den kopamaz30 Kasım 2020 Pazartesi 11:10
  • Rus ve Ukraynalı turistler kayak turizmi için rotasını Türkiye'ye çevirdi30 Kasım 2020 Pazartesi 11:09
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Oruç Reis Antalya Limanı’na döndü30 Kasım 2020 Pazartesi 10:24
  • Sızma girişimindeki teröristlere ağır darbe30 Kasım 2020 Pazartesi 10:02
  • Kadir Şeker'in kurtarmak istediği kadın 900 gram uyuşturucuyla yakalandı30 Kasım 2020 Pazartesi 09:57
  • TÜBİTAK 11 personel alacak30 Kasım 2020 Pazartesi 09:30
  • Türkiye ve dünya gündemi30 Kasım 2020 Pazartesi 09:23
  • En genç akrobasi pilotu, dünyaya açılmak istiyor30 Kasım 2020 Pazartesi 09:13
  • Van'da bereketli balık sezonu30 Kasım 2020 Pazartesi 09:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti